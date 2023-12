KNJIGA KOJA JE POSTALA BESTSELER ZA SAMO OSAM DANA - Čitava kolekcija usmerena na našu VERU, a autorka otkriva sadržaj PRVOG PRAVOSLAVNOG PAKETIĆA!

Snežanu Miljković, našu Beograđanku, javnost je već upoznala kroz više uspešnih samostalnih izložbi tokom prošle godine i kao autora Mozaik kolekcije.

Ono što je možda manje poznato jeste da je Snežani slikarstvo i novinarstvo samo prateći, sporedni deo aktivnosti. Na prvom mestu je rad u Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi i organizacija humanitarnih aktivnosti.

Ova majka dve devojčice je, zajedno sa svojom decom i par prijatelja, pre godinu dana pokrenula samostalno i projekat namenjen deci sa akcentom na pravoslavlje i igru. Jedan od rezultata tog projekta je i knjiga ,,Svetitelji i životinje, prijatelji,, , knjiga koju je Snežana napisala i čije je kompletno izdanje RASPRODATO ZA SAMO OSAM DANA.

Po čemu je ova knjiga posebna i kako postade bestseler?

- Sama potražnja jeste bila iznenađenje za mene. Knjiga jeste posebna jer je puna ljubavi i duhovno moralnih porukica na razumljiv i zanimljiv način. Jeste puno truda uloženo, puno vremena i na istraživanje i učenje, ali, isto tako, pažljivo smo planirali i osmislili i promociju knjige koja je trebalo da usledi nakon Božićnih praznika i to širom Srbije. Knjiga je izašla iz štampe pre par dana, objavili smo par fotografija i isporučili par traženih primeraka. I odjednom je planulo. Počeli su da nam pristižu snimci dece koja recituju naše pesmice, poruke roditelja i učitelja, brojne porudžbine... Počele su da se javljaju firme i škole...

Sama tematika knjige za decu je neobična za današnje vreme jer nema modernih junaka i naučne fantastike. Naprotiv...?

- To nam je i bio jedan od ciljeva. Čitav projekat, čitava kolekcija usmerena je na pravoslavlje i porodicu, na povratak pravim vrednostima, naš mali doprinos veronauci i za decu i podsetnik za odrasle ali na malo drugačiji način. Želja nam je bila da deci ponudimo ono što oni najviše vole, a to je igra i igračke, ali upakovano u našu pravoslavnu veru, uz pesmu i priču. Tako su nastale ručno rađene igračke - životinjice i to one koje se pominju u žitijama naših svetitelja. Tu su magarence Cvetko, lav Jordan, jagnje Jovan, medvedić Sarovski... Svakoj od njih dodelili smo priču , pesmicu i ilustraciju. I efekat je bio fantastičan. Snimili smo i dva spota sa Aleksandrom Sofronijevićem, Milanom Vasićem, Saletom iz Tropika, Slađom Alegrom i dečijim horovima Hrama Svetog Save i Kulturnog centra Beograd. I ovim putem se svima njima zahvaljujem od srca. Deca su sa oduševljenjem prihvatila i sada već uveliko prepričavaju pričice o Trojeručici i magarencetu, o Svetom Zosimu i lavu, Svetom Serafimu i njegovom prijatelju medi. Knjiga sadrži 27 priča o prijateljstvu izmedju svetitelja i životinja, 12 pesmica na temu praznika i žitija sa obaveznom porukom i preko 30 bogatih ilustracija.

Organizovali ste i veliki likovni nagradni konkurs?

Tako je. Na konkurs je pristiglo 534 rada i to dece iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i čak iz Rusije. Bilo je jako teško izabrati pobednike. Tema je bila ,,Svetitelji i životinje" a deca iz Guče, Kovilja, Niša, zajedno sa svojim učiteljima uveliko organizuju izložbe, priredbe i koncerte sa našim pesmama i pričama.

Te tako, jedna je organizovana u Osnovnoj školi "Akademik Milenko Šušić" u Guči, a nagrađene radove pogledajte u galeriji ispod.

U Vašoj ponudi je i prvi pravoslavni praznični paketić?

Umesto Deda Mraza tu je Sveti Serafim Sarovski koji je uvek i svakoga oslovljavao sa ,,Radosti moja". I sadržaj paketića je kompletno na temu Svetitelja i životinja. Na radost.

Šta je sledeće?

Pa, drugo izdanje definitivno i to što pre. Pa onda polako druženje sa decom i predstavljanje knjige. A onda, videćemo, šta će nam se još otvoriti, uz Božiju pomoć.

