POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA URAN! Nove fotografije LEDENOG DIVA posle skoro 40 godina! ZABELEŽENA I MISTERIOZNA POJAVA (FOTO+VIDEO)

Nasa je počastila ljubitelje astronomije novim pogledom na Uran!

Svemirski teleskop Džejms Veb snimio je nove fotografije ledenog diva koji se okreće na boku i otkrio detalje meseca i prstenove jedne od najudaljenijih planeta našeg Sunčevog sistema.

NASA shows off new photo of Uranus‼️👀 pic.twitter.com/1VyRQIZdoQ — RapTV (@Rap) 20. децембар 2023.

- Veb je uhvatio mutne unutrašnje i spoljašnje prstenove Urana, uključujući nedostižni Zeta prsten, izuzetno slab i difuzan prsten najbliži planet. Takođe je slikao mnoge od 27 poznatih meseca pa čak i neke male mesece unutar prstenova - navodi Nasa.

Uran je više od milijardu i po kilometara udaljen od Zemlje i jedna je od najmanje istraženih planeta Sunčevog sistema.

Prethodno ga je osamdesetih godina snimila letelica Vojadžer 2.

A new image of Uranus in near-infrared from the James Webb Space Telescope reveals the planet's ring system and 9 of its 27 moons.



📸: NASA, ESA, CSA, STScI pic.twitter.com/tPzya0R5Le — Wonder of Science (@wonderofscience) 19. децембар 2023.

Svemirski teleskop ima mogućnost snimanja fotografija u infracrvenim talasnim dužinama. To mu je omogućilo otkrivanje uzbudljivih atmosferskih obeležja širom ledenog sveta - uključujući i sezonsku kapu oblaka severnog pola.

Polarna kapa je jedinstvena za Uran i čini se da se pojavljuje kad pol uđe u direktnu sunčevu svetlost leti, a nestane u jesen.

- Čini se da polarna kapa postaje istaknutija kad se pol planeta počne usmeravati prema Suncu odnosno kako se približava solsticiju i prima više sunčeve svetlosti. Uran doseže svoj sledeći solsticij 2028. godine i astronomi jedva čekaju da prate sve moguće promene u strukturi - navodi Nasa.

The James Webb telescope captures stunning, fresh images images of Uranus. pic.twitter.com/xN0yLB0fq8 — Pubity (@pubity) 20. децембар 2023.

Nove slike takođe otkrivaju nekoliko svetlih oluja blizu i ispod južne granice polarne kape. Nasa veruje da bi to mogla biti posledica kombinacije sezonskih i meteoroloških faktora.

- Veb će pomoći da se razdvoje sezonski i meteorološki faktori koji utiču na Uranove oluje. To je ključno za pomoć astronomima u razumevanju kompleksne atmosfere planete - objasnila je američka svemirska agencija.

new uranus close up

courtesy of james webb telescope pic.twitter.com/pNV4gfkMvf — ian bremmer (@ianbremmer) 20. децембар 2023.

Uran se inače okreće na boku pod uglom od oko 98 stepeni. Neobičan nagib planeti daje najekstremnija godišnja doba u Sunčevom sistemu. Tokom gotovo jedne četvrtine uranske godine, sunce sija preko jednog pola, uranjajući drugu polovinu u mračnu zimu dugu 21 godinu.

Nasa se nada da će nove slike pomoći ne samo u planiranju budućih misija na Uran već i u razumevanju drugih egzoplaneta slične veličine.

The James Webb Space Telescope's views (clockwise) of Jupiter, Saturn, Neptune, and Uranus pic.twitter.com/LHrcdWMdAO — Amazing Astronomy (@MAstronomers) 19. децембар 2023.

- Uran takođe može da posluži kao zamena za proučavanje gotovo 2.000 egzoplaneta slične veličine koje su otkrivene tokom poslednjih nekoliko decenija - dodala je svemirska agencija.