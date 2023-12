PRIČA KOJA JE MNOGE OSTAVILA BEZ TEKSTA! ŽENA KUPILA PRSTEN NA BUVLJAKU ZA MALE PARE - Šokirala se kada je otkrila koliko stvarno vredi (FOTO+VIDEO)

Žena je platila 10 funti (1.350 dinara) za "stakleni" prsten na buvljaku - ali to je bilo nešto mnogo vrednije.

Priča iz 2019. godine o Debi Godard (55) je mnoge ostavila bez teksta. Naime, ona je prsten držala u kutiji 33 godine sve dok njena majka nije izgubila sav novac zbog rođakove prevare.

Zamolila je zlatara da ga proceni, nadajući se da vredi oko 750 funti. Ova humanitarna radnica, koja je bila hraniteljka više od 20 dece, ostala je zapanjena kada je saznala da je u pitanju dragi kamen od 26,27 karata.

Prodajom je zaradila oko 740.000 funti (oko 99.000.000 dinara) nakon troškova aukcije.

- Kada sam otišla kod zlatara, on se zamalo onesvestio i rekao: "Znaš li šta je ovo? To je dijamant". Celu noć sam sedela i gledala u to, pitajući se šta da radim."

