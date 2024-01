POSLE 65 GODINA NAĐEN NOVČANIK! Ono što je bilo unutra sve ostavilo bez teksta: Baš je bilo dirljivo, sećanja se vraćaju... (VIDEO)

Novčanik izgubljen 1958. godine pojavio se na najneverovatnijem mestu šest decenija kasnije - iza zida toaleta istorijskog bioskopa u Atlanti.

Reč je o najstarijem filmskom teatru u ovom američkom gradu, a otkriće je predstavljalo svojevrsni “portal u prošlost”, navodi vlasnik Kris Eskobar.

Tokom renoviranja prostorija srušen je zid, a iza njega je otkriven kožni novčanik s dokumentima, novcem, crno-belim fotografijama i ispisanim ceduljama.

Pored kreditnih kartica sada zatvorene robne kuće “Davison’s and Rich’s”, nađeni su računi za kupljeno gorivo, kartice osiguranja i nagradni tiket koji je vlasniku mogao da donese novi “ševrolet” iz 1959.

Ipak, najveće otkriće predstavljalo je ime na vozačkoj dozvoli Floj Kulbret, prenosi New York Post.

