SVEKRVA IZNELA BIZARAN PREDLOG - Snaja nije mogla da dođe k sebi, nastala EPSKA SVAĐA, a muževljev potez je UŽASAN

U mirnom porodičnom domu uoči praznika nedavno je izbio pravi sukob kada je svekrva iznela bizaran predlog pred svoju snaju. Naime, ona je insistirala da unuka i nju zove "mama", a ne baka. Ovaj neočekivani konflikt dodatno je produbio neslaganje kada je muž odlučio da ne podrži svoju suprugu u ovoj odluci, već je stao na stranu svoje majke.

- Moja svekrva se toliko uživela u glavnu ulogu u životu moje ćerke da mi je saopštila da želi da ona i nju oslovljava sa “mama”. Smatram da dete može samo jednu osobu zvati majkom i to iz opravdanih razloga. Nisam želela da mi to svkodnevno remeti život, pa sam rekla da postoji toliko drugih imena kojima je moja ćerka može zvati, a da to nije “baka” niti "mama". Nisam se nadala da će se ovo pretvoriti u otvorenu svađu koja je poprimila epske razmere - započinje priču ova žena u ispovesti za San.

Kao da je bilo malo poniženja u ovom domu uoči praznika, već je suprug ove žene rešio da ne stane na njenu stranu.

- Suprug je došao kući i po njegovim rečima shvatila sam da se već čuo sa majkom. Objasnila sam mu kako je ta žena prešla sve granice, u nadi da će me podržati. Na sve to on mi je odbrusio kako nisam nimalo emotivna, da sam sebična i okrutna. Kao vrhunac je ostavio mene i ćerku same uoči dočeka Nove godine, a ceo taj dan i noć je proveo kod majke - objasnila je ova žena.

Komentari su ubrzo usledili.

- Vi očigledno imate veći problem sa vašim suprugom nego sa svekrvom.

- Ta baba je zaista prevršila svaku meru.

- Sve sam čula, ali da baka očekuje da je unuka oslovljava sa “mama” pored žive majke koja je još tu prisutna, nisam.