OTKRIĆE BIOLOGA - Nova vrsta 'kafene zmije' pronađena u maglovitim šumama Ekvadora (FOTO)

Biolog Alehandro Arteaga je pronašao tu zmiju u ekvadorskoj provinciji Pičinča, tražeći životinje za knjigu o ekvadorskim gmizavcima.

„Ovo je 30. vrsta koju sam pronašao, od 100 planiranih“, kaže on.

Poput drugih kafenih zmija, Tudorova kafena zmija često živi na plantažama kafe, naročito u oblastima gde je njeno oblačno šumsko stanište uništeno. Endemična je za pacifičke padine Anda na severozapadu Ekvatora, gde živi na visinama između 1.000 i 1.500 metara iznad nivoa mora, piše Phys.org.

Iako nije suočena ni sa jednom velikom neposrednom opasnošću od ekstinkcije, neke populacije će se verovatno smanjivati usled deforestacije putem seče i rudarenja u velikim razmerama.

Istraživači se nadaju da će pronalazak istaći značaj očuvanja ekosistema oblačnih šuma i fokusirati istraživanje na okolne životne sredine poput plantaža kafe ili pašnjaka.

