NAJLEPŠA DELA KLASIČNE MUZIKE U IZVOĐENJU ČUDESNOG RUSKOG PIJANISTE MONAHA AVELA - KONCERT “DUŠA ZNA” 6. MARTA

Čudesni ruski pijanista Monah Avel, posle velikog uspeha koji je postigao izvođenjem muzičkih remek dela na internet platformama, gde je stekao armiju obožavalaca i milionske preglede, odlučio je da započne svoju prvu koncertnu turneju.

Za samo 24 sata rasprodate su ulaznice za njegov nastup u Kamernoj sali Muzičkog doma u Moskvi krajem februara. Ali Monah Avel će zapravo svoj prvi koncert u životu na velikoj sceni održati upravo u Beogradu, 6. marta u MTS Dvorani.

Monah Avel će na klaviru izvesti 22 najlepša dela klasične muzike od Baha preko Mocarta do Morikonea. Njegova izvođenja na publiku deluju jednostavno magijski, božanski, jer on ljudima kroz muziku predaje svoju čistu dušu. Poznata remek dela, koja ste do sada čuli nebrojeno puta, na ovom koncertu ćete doživeti potpuno drugačije. Iako njegove izvedbe spolja deluju uzdržane i spokojne, one su ispunjene mnoštvom emocija, koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

„Muzika je sastavni deo naših života. A dobra muzika može da nas inspiriše na najbolje, na uzvišene misli i dela. Mnogi ljudi ne mogu da vide svoj život bez muzike, a može se čak reći da im muzika pomaže da žive. Posebno klasična muzika, pre svega, nosi ogroman naboj pozitivnih emocija. Slušajući remek-dela Baha, Mocarta, Betovena – kao da se uzdižemo iznad sveta smrtnika.” poručuje Monah Avel i dodaje: “Postoje dela koja su složenija za sagledavanje, a postoje i ona koja su svima dostupna. Ko ne zna Mocartov Turski marš ili Betovenovu Elizu? Ovo je prelepa muzika dostupna svima. Tu je i divna neoklasična muzika, romantična muzika, muzika pisana za razne filmove koji su postali remek-dela svetske muzičke kulture. Slušajući takvu muziku, naš mozak postaje jasniji, naše misli postaju jasnije, jednostavno postajemo bolji.“

Monah Avel je rođen u Sankt Petersburgu gde je stekao osnovno muzičko obrazovanje u muzičkoj školi Rimski-Korsakov, a potom se usavršavao na Državnom Konzervatorijumu u rodnom gradu. Posle studija je odlučio da se zamonaši u manastiru Dohijar na Svetoj gori, gde započinje svoj monaški život radeći najprostije i najteže fizičke poslove. 2018. godine prelazi u poznati manastir Valam, najvažnije mesto ruske duhovnosti, gde ostaje posvećen predstavljanju lepote božijeg sveta kroz muziku.

Ulaznice za koncert “Duša zna”, na kome će vas Monah Avel odvesti u uzvišeni svet muzike, su u prodaji na blagajni i preko sajta mtsdvorana.rs