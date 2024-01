U OKEANU NAĐENA MISTERIOZNA CRNA JAJA: Naučnici su ostali zapanjeni kad su saznali ŠTA JE ZAPRAVO U PITANJU

Najnovije otkriće ostavilo je naučnike bez daha od uzbuđenja. Dr Jasunori Kano, sa Univerziteta u Tokiju, upravljao je vozilom na daljinsko upravljanje (roverom) u džinovskom rovu Kuril-Kamčatka u severozapadnom Pacifiku, kada je primetio jaja crne boje.

To samo po sebi nije loš podvig, s obzirom na to koliko je tamno na dnu okeana, ali Kano je takođe uspeo da izvuče jaja, na dubini od 6.200 metara.

Nesiguran šta bi mogli biti, pokazao ih je dr Keičiju Kakuiju sa Univerziteta Hokaido, koji je kasnije bio koautor rada o zapanjujućem nalazu.

- Kada sam ih prvi put video, pomislio sam da su možda protisti ili tako nešto - objasnio je Kakui za IFLScience.

Protisti su porodica tipično jednoćelijskih organizama koja uključuje većinu algi i neke gljive.

- Pod stereomikroskopom sam isekao jedan od njih i iz njega je iscurila stvar nalik mlečnoj tečnosti - dodao je.

