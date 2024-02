Nakon HAPŠENJA ZBOG FILMA O DŽEJU, oglasio se producent 'Nedelje': Hvala policiji, blokirani su piratski snimci

Jedan od osumnjičenih za neovlašćeno deljenje linka filma „Nedelja“ uhapšen je danas, zahvaljujući brzoj akciji odeljenja za visokotehnološki kriminal u okviru MUP-a.

Ovaj film je poslednjih nedelju dana nelegalno distribuiran preko različitih platformi i sajtova, nakon čega je veći broj ljudi počeo da deli linkove.

- Svaki srpski film koji je poslednjih pet godina imao veliku gledanost u bioskopima je piratizovan, ali nikada se to nije desilo posle samo sedam dana od premijere i nikad u ovoj meri, kao što je slučaj sa Nedeljom. To ukazuje da je ova nelegalna praksa uzela maha i da se izvršioci tih dela pripremaju za njihovo činjenje već nakon same najave filma“, istakao je Vladan Anđelković, producent filma Nedelja.

Film Nedelja, koji prikazuje istinite događaje iz života čuvenog pevača narodne muzike Džeja Ramadanovskog, vrlo brzo je oborio rekorde u broju gledalaca u bioskopima, koji je dostigao 100.000 za samo pet dana. I pored nezapamćene piraterije, film nastavlja da beleži sjajne rezultate i za dve nedelje od prikazivanja pogledalo ga je gotovo 300.000 gledalaca.

Producent filma poručuje da bi taj broj bio sigurno i veći da nije došlo do ilegalnog deljenja.



- Uz pomoć veštačke inteligencije smo u roku od samo nekoliko sati uspeli da blokiramo skoro sve piratske snimke. Zahvalni smo našoj policiji, odeljenju za visokotehnološki kriminal, tužilaštvu i Upravi kriminalističke policije na brzoj akciji koja je sprovedena i najavi hapšenja svih koji su počinili ovo krivično delo. Naš advokatski tim pridružiće se postupcima protiv onih koji su u tome učestvovali“, dodao je Vladan Anđelković.

Prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije za svako neovlašćeno objavljivanje, snimanje i umnožavanje autorskog dela predviđene su novčane kazne i kazna zatvora do tri godine ili do pet godina ukoliko se ovim putem pribavlja imovinska korist.

Distributer i producent filma pozivaju sve one koji film Nedelja nisu pogledali da dođu u bioskope i učine to na velikom platnu, ne samo zbog kompletnog uživanja u ovom filmskom ostvarenju, već i zbog činjenice da je i konzumiranje piraterije nezakonito.

