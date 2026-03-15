Znate li čemu služi isprekidana linija na staklu retrovizora? Odgovor će vas iznenaditi

Horizontalna isprekidana linija na retrovizoru automobila ima praktičnu funkciju.

Na svakom spoljnom retrovizoru nalazi se isprekidana linija i pozicionirana je na trećini ogledala. Mnogi vozači ne obraćaju pažnju na nju i ne znaju čemu služi, ali ona je zapravo veoma praktična.

Ovakav retrovizor naziva se - retrovizor sa dvostrukom zakrivljenosti. Tačkasta crta deli površinu ogledala na dva dela. A kada postoje dve površine ogledala, veća je vidljivost koju retrovizor pruža, a manja je i mrtva tačka vidljivosti.

Stoga, kada vozač upravlja automobilom, može da posmatra dinamiku svih vozila iza sebe gledajući samo retrovizor, kako bi bio sigurniji u vožnji.

Osim šireg vidnog polja, ovaj retrovizor ima i funkciju sprečavanja zaslepljivanja. Svi znaju da se danas na putu često koriste duga svetla, pa dok vozimo, a vozač drugog automobila koristi duga svetla, ona udaraju u retrovizor i sprečavaju nas da jasno vidimo.

Zbog toga retrovizor sa dvostrukom zakrivljenošću osigurava vozača automobila - omogućava mu da ne bude ugrožen drugim svetlima i da jasno vidi put ispred sebe.

