PAO GMAIL Korisnici širom sveta prijavljuju višestruke probleme sa aplikacijom

Korisnici širom sveta prijavljuju probleme sa Gmail aplikacijom.

Naime, prekid se dogodio oko 21 čas, a korisnici širom SAD, Velike Britanije, u pojedinim delovima Evrope, Australije, Azije i Južne Amerike prijavljuju da imaju problema sa slanjem elektronske pošte.

Gmail is DOWN: Google's emailing service hit by worldwide outage https://t.co/A8VKsKbtMh pic.twitter.com/7uwlUPEcwG