'Platiću nekog da me natera da učim' Studentkinja očajna, ne ide joj anatomija: Ne sme da me pušta da radim ovo, nudim i ručak!

Mnogi studenti pripremaju ispite za septembarski ispitni rok. Međutim, pojedincima nikako ne ide da savladaju gradivo!

Tako je jedna studentkinja spremna da plati nekome ko će da je tera da uči.

- Platiću nekoga da me natera da učim. Već očekujem sprdanje na ovaj predlog, ali smejem se sa vama. Moram da položim anatomiju u sledećem roku, koji počenje 28. avgusta - napisala je jedna studentkinja u Fejsbuk grupi "Studenti beogradskih univerziteta - SBU".

Kaže da je predloge da zagreje stolicu već čula.

- Ako je neko zainteresovan da od 9 ujutru, svakog bogovetnog dana bude u čitaonici sa mnom, da me ne pušta da blenem okolo, dobija od mene skuvan ručak, i da me u 20h pošalje kući.. Blagosloven bio/bila i nek se javi u komentarima pa ću se ja javiti da se dogovorimo. Optimalno bi bilo da je to neko ko isto sprema nešto/radi na kompu - navela je ona.

Studenti su bili pomalo iznenađeni, jer je ovo prvi put da je neko tražio osobu kojoj bi platio zbog učenja.

Bilo je i onih zainteresovanih koji su se javljali da pomognu.

Autor: Jovana Nerić