Stiv Džobs je jednom bio otpušten iz čuvenog Apple-a, koji je i osnovao: Razlog je prilično čudan i težak!

Stiv Džobs je učestvovao u stvaranju kompanije Apple, ali da li ste znali i da je bio otpušten iz nje?

Krenimo ispočetka. Kompaniju Apple su 1976. godine u garaži osnovali Stiv Džobs i Stiv Voznijak - dok je Džobsov posao bio da se bavi biznisom i kreativnim delom, Voznijak je bio zadužen za inžinjerske poslove.

Problemi su počeli kada je Džobs izrazio želju da postane izvršni direktor firme, što je izazvalo velika neslaganja među ostalim članovima upravnog odbora.

Neki su tvrdili da je Džobs stvarao "toksičnu radnu sredinu", a 1983. godine je mesto izvršnog direktora preuzeo Džon Skali, koji je do tada radio za PepsiCo.

Na ovo mesto doveo ga je upravo Džobs, koji ga je upitao "da li želi da prodaje ušećerenu vodu ceo život, ili hoće da iskoristi šansku da promeni svet".

Međutim, harmonija između njih dvojice nije trajala dugo. Pojavile su se nesuglasice u vezi sa novim proizvodima, Lisom i Mekintošom, koji se nisu prodavali kako je bilo očekivano - Džobs je želeo da se fokusira na računare, dok je Skali smatrao da firma ne treba da ide u tom pravcu.

Na kraju, Džobs je ovo pitanje pokrenuo pred upravnim odborom, i to je dovelo do njegovog napuštanja firme. Jedni kažu da je dao otkaz, drugi da ga je dobio, ali u svakom slučaju Džobs je osnovao sopstvenu kompaniju po imenu NeXT koja nije dugo potrajala - kupio ju je upravo Apple, i Džobs se tako vratio u firmu koju je osnovao.

Kasnije, Skali je rekao da je Džobs "najbolji izvršni direktor ikada", a poznato nam je u kakve se sve visine "jabuka" vinula na krilima ovog vizionara.

