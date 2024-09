Ako imate Gmail, sledi velika promena: Uradite ovo do kraja septembra ili gubite pristup (VIDEO)

Gmail korisnike očekuju važne promene od 30. septembra, kada Google zvanično onemogućava pristup Gmail nalozima putem manje sigurnih aplikacija ili uređaja koji koriste samo korisničko ime i lozinku za prijavljivanje.

Ova promena prvenstveno pogađa korisnike Google Workspace-a, a deo je šireg plana Google-a da unapredi bezbednost i zaštiti naloge od neovlašćenog pristupa.

Google je još pre godinu dana najavio ukidanje podrške za takozvane 'manje sigurne aplikacije', kao i ukidanje Google Sync-a. Prvobitno je ova promena planirana za 2019. godinu, ali je odložena zbog pandemije. Sada, sa krajnjim rokom koji se bliži, Gmail korisnici moraju da preduzmu određene korake kako bi osigurali svoj pristup nalozima.

Od 30. septembra, aplikacije i uređaji koji koriste starije metode autentifikacije, poput unošenja samo korisničkog imena i lozinke, više neće imati pristup Gmail nalozima. Google zahteva prelazak na OAuth – moderniji i sigurniji metod autentifikacije koji omogućava bezbedno deljenje podataka između aplikacija bez deljenja lozinke.

Šta to znači za Gmail korisnike?

Gmail korisnici koji se oslanjaju na starije verzije aplikacija, poput Outlook-a 2016 ili starijih, moraju da pređu na Microsoft 365 ili Outlook za Windows i Mac, jer ove verzije podržavaju potrebnu OAuth autentifikaciju. Oni koji koriste druge klijente za e-poštu, poput Thunderbird-a ili Apple Mail-a za iOS i macOS, moraju ponovo da konfigurišu svoje naloge kako bi omogućili IMAP sa OAuth autentifikacijom.

Google je potvrdio da će korisnici sa ličnim Gmail nalozima imati stalno omogućeno IMAP povezivanje putem OAuth-a, te se za njih neće menjati ništa osim činjenice da neće moći da koriste stare, manje sigurne aplikacije za pristup svom nalogu.

Ako Gmail korisnici ne preduzmu potrebne korake, suočiće se sa greškama prilikom prijavljivanja na svoje naloge, jer njihova korisnička imena i lozinke više neće biti dovoljne za autentifikaciju. Ovo uključuje i popularne aplikacije trećih strana koje ne podržavaju OAuth, čime se značajno smanjuje broj opcija za pristup nalozima.

Zašto je ovo dobra stvar za korisnike?

Iako ove promene možda izgledaju kao dodatni napor, Google zapravo preduzima korake da poveća sigurnost korisničkih naloga. Uvođenjem OAuth autentifikacije, smanjuje se rizik od krađe identiteta i neovlašćenog pristupa nalozima, jer aplikacije trećih strana više ne dobijaju direktan pristup lozinkama korisnika. Ovo smanjuje prostor za napade hakera i znatno unapređuje celokupnu bezbednost Gmail-a.

Korisnici koji koriste aplikacije poput Microsoft Outlook-a ili Apple Mail-a treba da osiguraju da koriste najnovije verzije koje podržavaju “Sign in with Google” opciju, koja automatski koristi OAuth. Ako to ne učine, izgubiće pristup svojim Gmail nalozima nakon 30. septembra.

Google već duže vreme uvodi striktnije bezbednosne protokole, a ova promena je nastavak njihovih napora da zaštite korisnike od rastućih pretnji na internetu. Od aprila ove godine, Google je već uveo strože zahteve za autentifikaciju za velike pošiljaoce e-mailova, kako bi smanjio količinu spam poruka koje stižu korisnicima Gmail-a.

Gmail korisnici moraju da preduzmu neophodne mere pre krajnjeg roka kako bi izbegli probleme sa pristupom i osigurali da njihovi nalozi ostanu sigurni.

Autor: Jovana Nerić