Čopor majmuna spasao devojčicu (6) silovanja: Slučaj za anale iz Indije

Čopor majmuna spasao je devojčicu staru samo šest godina od silovanja. Otac devojčice kaže da bi sada bila mrtva da majmuni nisu intervenisali.

Seksualni predator namamio je devojčicu u jednu napuštenu kuću u Bagpatu, gradu u severnoj indijskoj državi Utar Pradeš.

Nekoliko indijskih medija je prenelo da se ovaj neobičan slučaj dogodio proteklog vikenda. Kako je preneo "Dailymail", pozivajući se na izjave devojčicinih roditelja, napadač je skinuo devojčicu golu i pokušao da je siluje, kada se pojavio nekoliko majmuna.

Oni su naterali manijaka u beg, a preplašena devojčica se vratila kući i rekla roditeljima da su je majmuni spasli od napadača.

