Dupla puna, dupla kazna?! Evo zašto postoje udvojene linije na putevima i koja je kazna za bahato preticanje

Prelazak preko pune linije u saobraćaju je zabranjen i predstavlja jedan od najtežih saobraćajnih prekršaja! Ali, svi vozači znaju da na mnogim kolovozima postoji i takozvala dupla puna linija.

Po logici, to bi trebalo da znači još oštije upozorenje da je prelazak ove "crte" najstrože zabranjen, a mnogi misle da označava i "duple kazne". Oznake na kolovozu su obavezujuće za vozače, kao i saobraćajni znakovi, a njihovo kršenje je zabranjeno i kažnjivo.

Da bi vozači bili bolje obavešteni, odnosno upozoreni, gotovo uvek se koristi kombinacija znakova i oznaka na kolovozu.

Dve duple pune linije na kolovozu označavaju zabranu preticanja ili prelaska sa jedne na drugu stranu kolovoza. Ove linije se obično koriste na mestima gde je preticanje opasno zbog ograničenog pregleda ili zbog drugih uslova na putu.

Vladimir Simidžija, saobraćajni inženjer, kaže da se "dupla puna" linija postavlja na mestima gde nije moguće napraviti fizičku prepreku.

- Udvojena puna linija predstavlja najstrožu meru horizontzalne signalizacije. Stavlja se uglavnom na mestima gde nije moguće postaviti fizičku barijeru. Naravno u praksi ju je moguće, pregaziti, ali udvojena linija predstavlja mesto gde je bezbednost saobraćaja ugrožena i treba da vozače upozori na opasnost - objašnjava Simidžija.

Dodaje da je su kazne istovetne kao u slučaju "obične" pune linije.

- Suština nije kažnjavanje, već upozorenje vozačima i obaveštenje da se nalaze na opasnoj deonici. Obilaženje udvojene pune linije nije jak prekršaj kao nasilnička vožnja, ali je snažno upozorenje vozačima - zaključuje inženjer.

Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, navodi kolike su kazne za obilaženje duple pune linije.

"Ako obilazite ili prelazite preko neisprekidane linije kazna je od 20/40.000 dinara, bilo da je ona dupla ili ne, plus šest kaznenih poena, plus tri meseca zabrane upravljanja vozilom. Ukoliko to isto radite, ali tom prilikom i pretičete kolonu, onda se radi o nasilničkoj vožnji, što znači 30-60 dana zatvora plus 120/140.000, plus 15 poena, plus devet meseci zabrane upravljanja vozilom", zaključuje Okanović.

Autor: Marija Radić