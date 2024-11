Bitkoin porastao na 93.740 evra: Itirijum pao na 3.150 evra, OVO su najnovije vesti sa kripto berze

Bitkoin je danas u 15.30 časova na najvećoj kripto berzi Bajnens porastao za 0,53 odsto na 93.740,38 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata je bio 85,8 milijardi evra, što predstavlja visoku vrednost.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 94 u kategoriji "ekstremna pohlepa", a to pokazuje da je raspoloženje ulagača i dalje odlično i da veruju u rast cene bitkoina.

Vrednost itirijuma (ETH) je pala za 1,12 odsto na 3.150,45 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,75 odsto na 594,46 evra.

Kripto valuta solana (SOL) je porasla za 4,49 odsto na 244,22 evra, a avalanš (AVAX) za 8,27 odsto na 36,62 evra.

Telegramova kripto valuta tonkoin (TON) se nakon hapšenja osnivača ove društvene mreže Pavela Durova u Parizu 24. avgusta danas prodaje za 5,2 evra, što je otprilike za 1,72 odsto manje nego juče.

Durov je pušten iz zatvora 28. avgusta uz kauciju od pet miliona evra, a zabranjeno mu je da napušta francusku teritoriju i mora da se javlja policiji dva puta nedeljno.

Bajnens je kripto valuti TON dodao popularnu skraćenicu DYOR (Do your own research) koja poziva na dodatni oprez prilikom trgovine.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i riplom (XRP) koji je zabeležio izuzetan dnevni rast za 25,62 odsto.

Najveći rast trenutno beleže kripto valute SCRT, FTT i XRP.

Autor: Marija Radić