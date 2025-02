X sprema konkurenciju PayPalu

Platforma, koja je u vlasništvu Ilona Maska, do kraja godine će objaviti svoju aplikaciju za plaćanje.

Prema svemu sudeći, X je spreman da konačno lansira aplikaciju za plaćanje, koju zvaničnici ove kompanije obećavaju već dugo.

X će kasnije tokom godine predstaviti X Money, a platforma se za ovaj poduhvat udružila sa Visa-om kao partnerom.

Prema navodima Linde Jakarino, izvršne direktorke X-a, X Money će podržavati plaćanja između dve osobe pomoću platnih kartica, uz mogućnost prebacivanja novca na bankovni račun (slično kao Venmo). Servis će omogućavati i prebacivanje novca na račun, koji nosi naziv X Wallet.

Another milestone for the Everything App: @Visa is our first partner for the @XMoney Account, which will debut later this year.



💰Allows for secure + instant funding to your X Wallet via Visa Direct



🪪 Connects to your debit card allowing P2P payments



🏦 Option to instantly…