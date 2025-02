Stiže nam preklopni iPhone?! Šuška se kako će izgledati, korisnici nisu oduševljeni

Apple još uvek zaostaje za konkurencijom kad je reč o preklopnim telefonima, ali nove glasine nagovešćuju da kompanija konačno radi na preklopnom modelu koji bi mogao da stigne već 2026.

Prema informacijama koje su procurile na X-u, uređaj će biti izuzetno tanak. Imaće samo 9,2 mm sklopljen, a 4,6 mm rasklopljen, što bi ga učinilo jednim od najtanjih telefona na tržištu. Biće izrađen od aluminijuma i imaće veliki mehanizam za preklapanje na zadnjoj strani.

"Je li to inovacija o kojoj je Tim govorio?", "Ne sviđa mi se", "Ekran i okvir će se prodavati zasebno", neki su od komentara na objavu.

Cena verovatno viša nego kod standardnih iPhonea

Glavni ekran biće veći od 12 inča, što znači da će se otvoreni uređaj dimenzijama približiti iPad Pro modelima. Koristiće fleksibilni UTG Blue ekran, poput onih na Samsungovim i Googleovim telefonima.

Recent Apple Foldable iPhone Supply Chain Research Summary — 250120 (By zwz)



1. Appearance

• Features a large folding mechanism on the left rear side.

• Folded thickness: 9.2 mm; single-side thickness: 4.6 mm.

• The internal screen is comparable to two 6.1‑inch phones… https://t.co/UM2rGMQIwp