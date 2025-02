Veštačka inteligencija pokazala budućnost! Pogledajte KAKO ĆE LJUDI IZGLEDATI ZA 1.000 GODINA: Jedna promena je zastrašujuća (FOTO)

Nauka ne prestaje da pomera granice, a sada je uz pomoć veštačke inteligencije ponuđen pogled u budućnost koji je zaprepastio svet. Iako smo navikli da gledamo futurističke filmove koji prikazuju kako bi čovečanstvo moglo da izgleda u dalekoj budućnosti, sada imamo konkretne vizuelne prikaze koji se zasnivaju na naučnim pretpostavkama.

Veštačka inteligencija, koristeći Google ImageFX i predviđanja vodećih naučnika, stvorila je slike koje prikazuju kako bi ljudi mogli da izgledaju za 1.000 godina, a rezultati su izazvali brojne polemike. Stručnjaci smatraju da će nekoliko ključnih faktora uticati na evoluciju ljudske rase: tehnološki napredak, klimatske promene, mešanje populacija i mogućnost života u svemiru.

Kako će se ljudi promeniti za 1.000 godina?

Niža visina

Tamnija koža

Ujednačeniji crte lica

Manja genetska raznolikost

Veća tehnološka integracija

Manji mozak

Niže stope promene raspoloženja

Potencijalno prilagođavanje za život u svemiru

Ljudi će postati niži

Profesor Mark Tomas, genetičar sa Univerzitetskog koledža u Londonu (UCL), istakao je da postoji mogućnost da će ljudi u budućnosti postati niži. On objašnjava da rana polna zrelost i niža visina mogu biti povezane, pa ukoliko osobe koje ranije sazrevaju budu imale više dece, takvi geni bi mogli postati dominantni u populaciji.

Ljudi će postati privlačniji

Naučnici smatraju da bi u narednih 1.000 godina moglo doći do promena u osobinama koje se smatraju privlačnim. Profesor Tomas kaže: "Ulazimo u svet u kojem žene same biraju i biraće muškarce koji im se dopadaju – bilo zbog inteligencije, uspeha, fizičkog izgleda ili mišićavosti. Kako bude rasla ženska selekcija, očekuje se porast ovih osobina". Na duge staze, ovo bi moglo dovesti do toga da prosečna osoba postane "malo lepša nego danas".

Tamnija koža i ujednačeniji izgled

Velike promene očekuju se i u pogledu etničke raznolikosti. Naučnici predviđaju da će ljudi u budućnosti imati tamniju kožu i ujednačenije crte lica, jer se etničke grupe sve više mešaju. Dr Džejson Hodžson, predavač bioinformatike na Univerzitetu Anglia Ruskin, kaže: "Jedna od stvari koju bismo mogli da vidimo u budućnosti jeste rušenje granica između populacija. Ako se sadašnji trendovi nastave, videćemo manju genetsku strukturu populacija".

