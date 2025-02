Kako da ne prate svaki vaš korak na Facebooku i Instagramu: Zaštitite se u 3 klika - evo i kako

Meta prikuplja podatke korisnika na milionima veb sajtova i aplikacija, čak i ako ne koristite njene platforme. Postoje koraci koje možete preduzeti kako biste ograničili njen pristup vašim privatnim podacima.

U današnjem digitalnom dobu, zaštita privatnosti znači razumevanje kako kompanije poput Mete prikupljaju vaše podatke i kako da ograničite njihov pristup. Iako je prikupljanje podataka od strane Mete često povezano sa Facebookom i Instagramom, obuhvat je mnogo širi. Na sreću, postoje koraci koje možete preduzeti kako biste se zaštitili od njihovog stalnog nadzora – bar dok ne budu uvedene snažnije regulative.

Nedavne promene u politici Mete izazvale su porast broja korisnika koji traže načine da se uklone iz njenog ekosistema. Kritičari tvrde da ove promene idu u pravcu političkih sklonosti dolazeće Trampove administracije, posebno uz opuštanje politike mržnje koje će, prema njihovim rečima, korisnike učiniti podložnijima diskriminaciji. Ali čak i ako obrišete svoje naloge na Facebooku i Instagramu, Meta će vas i dalje pratiti.

Tehnička gigant prikuplja podatke korisnika sa miliona veb sajtova i aplikacija, skupljajući informacije o vama, bez obzira na to da li aktivno koristite njene platforme. Da biste zaštitili svoju privatnost, od presudne je važnosti da razumete kako Meta prikuplja ove podatke i kako da ograničite njen doseg.

Metin nadzor nije ograničen samo na društvene mreže. Kroz ugrađene algoritme za praćenje na milionima veb lokacija, kompanija prati vašu online aktivnost. Ovi programi mogu prikupljati vrlo osetljive podatke, od istorije pretrage i pregleda sadržaja do finansijskih i čak zdravstvenih informacija.

Čak i ako deaktivirate svoj Facebook ili Instagram nalog, Meta će i dalje prikupljati podatke putem eksternih metoda, čime njen doseg nikada ne prestaje.

Kako da se zaštitite?

Podesite privatnost na Facebooku i Instagramu:

Idite u Accounts Center u podešavanjima Facebooka ili Instagrama.

Kliknite na Ad Preferences, zatim izaberite Manage Info. Tapnite na Activity Information from Ad Partners, pa pritisnite Review Settings.

Odaberite opciju No, don’t make my ads more relevant by using this information i potvrdite.

Da biste sprečili Metu da deli vaše podatke sa oglašivačima na drugim aplikacijama, idite u Ad Preferences, tapnite Manage Info, pa kliknite na Ads Shown Outside of Meta i izaberite Not Allowed.

Podesite podešavanja privatnosti na telefonu

Vaš pametan telefon takođe može pružiti podatke koje Meta koristi. Da biste se zaštitili, prilagodite sledeće:

Isključite ili onemogućite Ad ID kako biste sprečili Metu da vas prati između različitih aplikacija. Uputstva se razlikuju za iPhone i Android korisnike.

Onemogućite pristup lokaciji za Facebook i Instagram kako biste sprečili Metu da prati vaše kretanje u realnom vremenu.



Iako ovi koraci mogu pomoći da se smanji opseg praćenja od strane Mete, oni nisu savršeni. Pravo rešenje leži u snažnijim zakonima o privatnosti koji bi zaštitili korisničke podatke od kompanija poput Mete, koje trenutno imaju neograničen pristup ličnim informacijama. Dok zakonodavstvo ne bude ispratilo tehnologiju, upravljanje podešavanjima unutar aplikacija ostaje najbolja odbrana od radoznalih očiju.

Autor: Aleksandra Aras