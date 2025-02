Vlasnik nudi nagradu 60.000 evra za izgubljenu ovcu: Svi dele njenu fotografiju, evo zašto je tako posebna (FOTO)

Azil za životinje u Zapadnom Kejpu, u Južnoafričkoj Republici, nudi nagradu za informaciju o njihovoj ovci, po imenu Baanksi, koja je poslednji put viđena 1. februara.

Životinja je dobila ime po čuvenom britanskom umetniku Banksiju, a poznata je po svojim slikama koje donose značajan prihod prihvatilištu.

Odmah da objasnimo da deo za slikanje nije šala, što je i dokumentovano snimcima, a jedan od Baanksijevih radova je prodat za 35.000 južnoafričkih randa (oko 1.800 evra).

“Tog nedeljnog jutra, posetila nas je porodica iz Britanije koja je želela da uloži u umetnost. Međutim, nigde nismo mogli da pronađemo Baanksija. Mislili smo da se krije, a nešto kasnije alarmirali policiju”, saopštili su iz prihvatilišta.

Ističu da očajnički pokušavaju da saznaju bilo kakvu informaciju i nude nagradu od 1,2 miliona južnoafričkih randa (oko 60.000 evra).

