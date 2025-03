HOROR SCENA U SALONU LEPOTE: Frizerka Džejla podivljala! Maloletnu mušteriju vukla za kosu do zadnjeg dela objekta! Kamera sve zabeležila! (VIDEO)

Tužilaštvo je podnelo prijavu protiv 18-godišnje frizerke Džejle koja će se na sudu pojaviti 18. aprila.

Neverovatne scene snimila je sigurnosna kamera u frizerskom salonu u Merilendu kada je frizerka Džejla vukla mušteriju, inače 15-godišnju devojku, za kosu jer je mislila da će maloletnica otići iz lokala a da joj neće platiti 150 dolara za usluge koje joj je pružila.

Džejla Kaningem (18) optužena je za napad na mušteriju koja je navodno frizerki poslala novac preko aplikacije Cash App, ali se iznos nije pojavio na računu.

Prema rečima frizerke, maloletnica je tada krenula iz salona, ali ju je ona povukla za kosu i odvukla u zadnji deo objekta.

Na snimku se vidi kako Džejla vuče 15-godišnjakinu pored kante za đubre i viče na nju govoreći joj: "Sedi ovde dok neko ne pošalje novac. Ne šalim se. Pokušala si da odeš, imaš sreće što neću da te prebijem".

A Maryland hairstylist Jayla Cunningham, 18, is facing criminal charges after she posted a shocking video showing her dragging a 15-year-old client across the salon floor over a dispute about a $150 bill. Allegedly the client tried to leave without paying. pic.twitter.com/ewlx9Bsfce