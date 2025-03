Oglasio se Ilon Mask nakon kolapsa društvene mreže X: Moguće da je umešana i neka država...

Popularna društvena mreža X doživela je danas višestruke prekide u radu širom sveta, što je pogodilo stotine hiljada korisnika globalno. Nakon višečasovnih problema, vlasnik platforme Ilon Mask oglasio se sa informacijama o uzroku ove nestabilnosti.

Mask je u svojoj objavi na X-u otkrio da je platforma bila meta ozbiljnog sajber napada koji još uvek traje. "Postoji (i dalje traje) masivan sajber napad na X. Napadaju nas svaki dan, ali ovo je izvedeno sa mnogo resursa. Ili je umešana velika, koordinisana grupa i/ili neka država. Pratimo...", napisao je Mask.

Ova njegova izjava izazvala je veliko interesovanje među korisnicima, posebno jer sugeriše da bi iza napada mogao stajati državni akter, što bi ovaj incident moglo podići na nivo pitanja nacionalne bezbednosti.

There was (still is) a massive cyberattack against 𝕏.



We get attacked every day, but this was done with a lot of resources. Either a large, coordinated group and/or a country is involved.



Tracing … https://t.co/aZSO1a92no