Instagram dobija NOVU FUNKCIJU: Da li će unaprediti aplikaciju ili će nastati novi problemi?

Pored toga, Instagram radi na tome da poboljša svoju funkciju pretrage tokom ove godine.

Tokom nedavno održanog AMA (ask me anything) događaja sa korisnicima, šef Instagrama Adam Moseri je stavio do znanja šta da bi popularna aplikacija trebalo da dobije.

Prema njegovim rečima, Instagram bi trebalo da implementira malu ali bitnu funkciju, koju njegova konkurencija kao što su TikTok i YouTube već imaju – slika u slici, odnosno picture-in-picture (PIP).

To znači da bi korisnici Instagrama uskoro mogli da dobiju mogućnoat da obavljaju više radnji na svojim uređaja, dok istovremeno pregledaju Reels i drugi sadržaj na aplikaciji.

Pored toga, Instagram radi na tome da poboljša svoju funkciju pretrage tokom ove godine, a to uključuje i mogućnost pretrage sadržaja a ne samo drugih naloga.

Autor: Snežana Milovanov