Vozači ovo rade rutinski, a ne bi trebalo: Tri česte greške pri punjenju goriva oštećuju motor

Mnogi vozači pri punjenju goriva u automobil prave greške koje su štetne za motor.

Postupaju uobičajeno, ali pogrešno:

1. Vožnja na rezervi: Mnogi vozači pune gorivo tek kad se upali signalna lampica, voze i dok kazaljka (merač) dođe do same nule, umesto da na benzinsku pumpu otiđu čim se nivo goriva smanji ispod četvrtine. Time rade višestruku grešku. U rezervoaru goriva se pri dnu nakupljaju nečistoće te se uz malu količine goriva u rezervoara bitno povećava koncentracija nečistoća, što oštećuje brizgaljke i gorivni sistem te smanjuje pouzdanost motora. Povećava se i rizik ostanka bez goriva, a to potom, kod dizelaša, stvara dodatne probleme i komplikacije.

2. Čep rezervoara, nakon otvaranja pre punjenja, ostavlja se da visi uz ivicu automobila, umesto da se osloni na za to predviđeno mesto na unutrašnjoj strani poklopca (u okvir ili u rupicu). Time se radi dvostruka šteta: unutrašnja strana čepa se prlja, a nečistoće potom mogu da dopru u rezervoar goriva te gorivo s čepa može oštetiti motor.

3. Dopunjavanje goriva nakon prvog klika pištolja za punjenje - svaki uređaj za punjenje ima sistem koji, na temelju pritiska gorivnih para pri punjenju, prekida dotok goriva kad se napuni na potreban nivo. Mnogi nakon toga nastavljaju s punjenjem goriva ‘do čepa’, premda je to štetno iz više razloga: otežava se funkcionisanje isparenja gorivnih para nakon, što otežava rad gorivnog sistema i smanjuje pouzdanost motora, prekomerna količina goriva preko nivoa izlazi iz automobila, što može izazvati požar. Zbog toga, gorivo punite samo do prvog klika "pištolja" za punjenje.

Autor: Marija Radić