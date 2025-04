Mask 'lovi' negativne komentare o njemu i Trampu: DOGE koristi AI za praćenje službenika?

DOGE, pod vođstvom Ilona Maska, navodno koristi veštačku inteligenciju za praćenje komunikacija u vladinim agencijama u potrazi za anti-Musk i anti-Tramp sentimentima. Takođe, zaposleni koriste Signal i Google Docs za internu komunikaciju, što izaziva zabrinutost zbog mogućeg kršenja zakona o čuvanju dokumenata.

Novi izveštaj Rojtersa otkriva kako Departman za vladinu efikasnost (DOGE) Ilona Maska navodno koristi najsavremeniju tehnologiju, uključujući veštačku inteligenciju (AI), za praćenje komunikacija u vladinim agencijama. Cilj? Otkrivanje bilo kakvih anti-Musk ili anti-Tramp komentara, naročito među državnim službenicima.

AI nadzor cilja disidente u Vladi

Izvori navode da su menadžeri u Agenciji za zaštitu životne sredine (EPA) obavešteni o upotrebi veštačke inteligencije od strane DOGE-a za praćenje aplikacija za komunikaciju i softvera, uključujući široko korišćeni Microsoft Teams. Navodno, AI sistem traži znakove neslaganja, ciljajući zaposlene čiji stavovi nisu u skladu sa agendom administracije.

Jedan menadžer u EPA je navodno upozorio zaposlene: “Budite pažljivi u vezi sa onim što kažete, što napišete i što radite.” Ova poruka podvlači sve veću zabrinutost zbog vladinog nadzora i mogućnosti zloupotrebe.

EPA negira praćenje zaposlenih

Iako EPA nije eksplicitno potvrdila upotrebu veštačke inteligencije za praćenje lojalnosti zaposlenih, portparol je za Reuters izjavio da agencija "istražuje upotrebu veštačke inteligencije kako bi bolje optimizovala funkcije agencije i administrativnu efikasnost."

Međutim, EPA je negirala da koristi AI u donošenju kadrovskih odluka u saradnji sa DOGE-om. U međuvremenu, EPA se suočava sa sopstvenim finansijskim smanjenjima, sa gotovo 600 zaposlenih na odmoru i smanjenjem budžeta od 65 procenata kao delom vladine inicijative za smanjenje troškova koju vodi DOGE.

Tajni komunikacioni kanali

U svetlu ovih događanja, izveštava se da zaposleni u DOGE koriste aplikaciju za šifrovanu komunikaciju Signal za međusobnu komunikaciju. Funkcija automatskog brisanja poruka ove aplikacije izaziva zabrinutost zbog mogućeg kršenja saveznog zakona o čuvanju dokumenata.

Ovaj potez može se smatrati pokušajem da se osetljive konverzacije drže van radara, stvarajući značajne bezbednosne rizike, kao što je slučajno uključivanje novinara u top-secret razgovore.

Obilaženje zvaničnih kanala

Neki zaposleni u DOGE navodno koriste Google Docs za zajedničko uređivanje zvaničnih dokumenata, čime efektivno zaobilaze tradicionalne procedure provere i lanca čuvanja dokumenata.

Štaviše, izvori navode da zaposleni koriste Muskov chatbot, Grok AI, u svom radu, iako tačna priroda njegove upotrebe ostaje nejasna. Ovi izveštaji dolaze u vreme kada Bela kuća gura savezne agencije da u potpunosti usvoje “američki AI.”

Kritičari tvrde da DOGE funkcioniše pod velom tajnosti, a administracija se brani tvrdnjom da, pošto DOGE funkcioniše unutar Izvršnog ureda predsednika, nije obavezna da javnosti omogući pristup svojim zapisima.

Ova neprozirnost podstiče zabrinutost među organizacijama za nadzor. Nedavno je savezni sudija naložio DOGE-u da počne da pruža zapisnike o svojim operacijama organizaciji "Citizens for Responsibility and Ethics in Washington" (CREW), koja je tužila za pristup tim dokumentima prema zakonima o slobodi informacija.

Međutim, CREW tvrdi da, do ponedeljka, DOGE nije predao nijednu dokumentaciju. Ova borba za transparentnost postavlja ozbiljna pitanja o odgovornosti vlade u eri nadzora i veštačke inteligencije.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/