Deo ruske sonde nekontrolisano pada prema Zemlji: Ne očekuje se da izgori u atmosferi

Pre više od 50 godina tadašnji SSSR lansirao je sondu sa ciljem istraživanja Venere, ali je ubrzo nakon poletanja došlo do kvara motora, te se sonda raspala na četiri odvojena dela.

Dok su tri dela završila izgorela u Zemljinoj orbiti iznad Novog Zelanda, četvrti deo (modul za sletanje sonde) završio je u svemiru i nakon više od pet decenija putovanja, izgleda da se vraća nazad na Zemlju.

Prema astronomu Marku Langbruku sa Tehnološkog univerziteta Delft iz Holandije, preostali deo sonde mogao bi ući u Zemljinu orbitu negde između 9. i 13. maja (najverovatnije tokom 10. maja). On upozorava da bi taj komad svemirskog otpada mogao predstavljati opasnost za objekte i ljude na Zemlji, jer verovatno neće izgoreti u atmosferi. Takođe, iako je opremljen padobranom, pretpostavlja se da se on neće otvoriti prilikom sletanja kako je prvobitno planirano, jer je od lansiranja prošlo više od 50 godina, tako da mehanizam gotovo sigurno više ne radi.

1/x

Our newest TUDAT #reentry model results for the #Kosmos 482 Descent Craft, the lander of a 53-year-old failed Soviet Venus probe.

Current forecast: 10 May 7:34 UTC +/- 14h

(note the still 28 hr uncertainty window!)

See blogpost (link in next tweet) for details. pic.twitter.com/TBsKqxPFJP