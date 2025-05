NEKI VOZAČI NE ZNAJU ZA OVO: Evo kad parkiranje automobila ispred vlastite garaže može skupo koštati

Parkiranje automobila ispred sopstvene garaže mnogima deluje sasvim normalno.

Ali većina ne zna da to može dovesti do problema - u najgorem slučaju, čak i do visokih troškova.

Zvuči logično: svako ko poseduje garažu može bez problema da parkira svoje automobile ispred nje. Barem tako mnogi ljudi misle. Ali – to nije istina! Takav potez vozača zapravo može mnogo koštati.

Može izazvati probleme: Parkiranje ispred garaže

Na nemačkim putevima ima oko 50 miliona automobila. Stanovnici velikih gradova često se suočavaju sa jednim problemom: gde parkirati automobil? Za one koji imaju kuću sa garažom, ovo naizgled nije problem – automobil se može parkirati u garaži ili, u slučaju nužde, ispred nje. Mnogi ljudi koriste svoju garažu kao prostor za skladištenje – za bicikle, motocikle i slično – tako da često nema mesta za automobil.

Ali budite oprezni: parkiranje ispred garaže može izazvati probleme. Zakonski, takvo parkiranje nije zabranjeno – pod uslovom da ne blokirate tuđu garažu. Ali problem mogu stvoriti osiguravajuća društva, za koja mnogi vozači čak ni ne znaju - i taj nedostatak informacija može ih skupo koštati u najgorem slučaju.

Parkiranje ispred garaže može biti veoma skupo

Da bi vozilo imalo potpunu osiguravajuću zaštitu, prilikom zaključivanja ugovora, osiguranje mora znati da li je automobil parkiran na javnom putu ili u garaži. Razlog: vozilo koje je parkirano u zatvorenom prostoru je manje izloženo riziku od oštećenja, pa je premija povoljnija. Problem nastaje kada vozač izjavi da parkira automobil u garaži, a zapravo ga ostavi ispred nje. U tom slučaju, osiguranik nije postupio u skladu sa ugovorom.

Ako tada dođe do oštećenja, posledice mogu biti ozbiljne. Okružni sud u Magdeburgu nedavno je odlučivao o slučaju vozača čije je vozilo ukradeno. Ali nije parkirao automobil u garaži, kako je navedeno u ugovoru, već ispred nje. Iako je imao kasko osiguranje, osiguranje mu je isplatilo 40 odsto manje od iznosa na koji je imao pravo. Sud je stao na stranu osiguravajuće kompanije jer je vozač povećao rizik od krađe parkiranjem ispred garaže.

Autor: Marija Radić