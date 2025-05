Ovi trikovi za Gmail će vas oduševiti: Odmah isprobajte

Kako biste iskoristili najviše što možete od svog Gmail naloga, isprobajte ove tri funkcije ukoliko vam i dalje nisu uključene.

Koristite Gmail Nudging

Gmail Nudging osigurava da ne propustite da odgovorite na važne mejlove, ili da ih pratite. Ako vam se inače dešava da propuštate neke važne poruke, ovo je nešto što vredi iskoristiti.

Funkcija je obično uključena, ali ako ne možete da joj pristupite, otvorite Gmail podešavanja i uključite Smart funkcije i personalizaciju.

Nakon što to učinite, videćete podsetnike kao što je "Primljeno pre 5 dana. Odgovoriti?" u inbox-u pored mejlova koju ste propustili.

Koristite Confidential Mode

Ako vaši mejlovi sadrže osetljive informacije kojima ne želite da neko drugi pristupi, ili jednostavno želite da se pobrinete da primalac ne može da prosledi, kopira, odštampa ili preuzme sadržaj mejla, uključite ovaj režim.

Da biste ga aktivirali, napišite mejl i izaberite da uključite Confidential Mode na dnu prostora za pisanje poruka. Zatim odaberite kada želite da mejl istekne i postavite šifru za SMS koju je generisao Google za dodatni nivo bezbednosti.

Integrišite Calendar i Gmail

Preuzmite kontrolu nad svojim rasporedom, i to integracijom Google kalendara sa Gmail aplikacijom. Ova integracija će u aplikaciji Google Calendar da napravi spisak događaja koji su pomenuti u vašim mejlovima, bez da išta radite.

Ako ne vidite događaje iz Gmail-a u svom kalendaru, pratite ove korake

Otvorite Gmail Calendar

Izaberite ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu, pa "Settings"

Izaberite "Events from Gmail"

Označite polje pored "Show events automatically created by Gmail in my calendar"

Izaberite OK da potvrdite svoj izbor

Autor: Marija Radić