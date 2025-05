Tehnološki giganti odlaze u zaborav: Da li se Meta, Google i iPhone gase?!

Google, Apple i Facebook (sadašnja Meta) su tokom proteklih decenija sa svojim proizvodima značajno uticali na moderan način života i digitalno doba u kojem živimo.

Guglanje je promenilo način na koji pretražujemo informacije na internetu, Facebook je pokrenuo revoluciju društvenih mreža, a tržište pametnih telefona radikalno se promenilo nakon predstavljanja iPhonea.

Većina ljudi danas i ne može zamisliti svoju svakodnevicu bez pametnih telefona, Facebooka i pretraživanja interneta putem Googlea, no svima je jasno kako ovi proizvodi neće večno trajati te da budućnost nosi promene. Te promene su već počele.

To smo saznali tokom sudskih saslušanja u dva odvojena slučaja koja se u SAD-u zbog monopola vode protiv Mete i Googlea. Mark Zakerberg je tako priznao kako korisnici Facebooka sve manje koriste tu mrežu za ono što je bio cilj na početku - dodavanje prijatelja i deljenje sadržaja. Iako ne zna konkretne brojke, korisnici Fejsa sve manje stvaraju nova virtualna prijateljstva i dele manje sadržaja, no zato je naglasio jednu drugu stvar - veliki porast korištenja direktnih poruka. To pokazuje želju dela korisnika da svoju komunikaciju i deljenje sadržaja s javnih društvenih mreža prebace na privatne poruke.

Pored toga, na CNN-u kažu kako su Facebookov problem i mladi koji su odavno digli sidro s te mreže i sada komuniciraju i objavljuju sadržaj na mrežama koje su im više cool, poput TikToka, Snapchata, ali i Instagrama.

Hoćemo li koristiti iPhone za 10 godina?

Lavinu komentara o padu pretraživanja putem njihove pretrage podstakao je Appleov direktor Edi Kue koji je rekao da je prošlog meseca prvi put zabeležen pad pretraživanja putem Googlea na iPhoneu. Umesto guglanja, korisnici se sve više okreću pretraživanju putem AI chatbotova. Iako Google i tu ima svog aduta (Gemini), na tom je tržištu konkurencija puno jača te dominira ChatGPT. Pretraživanje je Googleova zlatna koka jer od prikazivanja oglasa pored rezultata pretraživanja okreću veliki novac, a ako se količina pretraživanja smanji, pašće i prihodi kompanije.

Noviteti

Apple, naravno, već gleda na tu sedeću veliki stvar , a ona bi mogla biti nosiva tehnologija. Konkretno, pametne naočare. Izgledom i dizajnom ne bi se previše razlikovale od pravih, no imaće brojne napredne tehnološke opcije, podršku za AI, glasovno upravljanje itd. Na takvim naočarima i tehnologiji rade i druge kompanije, uključujući i Metu, Samsung i Google.

iPhone, Facebook i guglanje, naravno, ne odbrojavaju svoje poslednje sate i nema sumnje kako ćemo ove proizvode i usluge koristiti još dugo godina, no komentari lidera ovih kompanija pokazuju kako bi njihova uloga kako na tehnološkom tržištu, tako i u našim životima, s vremenom mogla biti sve manja. Sve dok ih jednom gotovo pa u potpunosti ne zamene neki novi uređaji, usluge ili tehnologija.

Autor: Marija Radić