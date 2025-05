Evo kako da obrišete tragove nepoželjnog guglanja: Za nekoliko sekundi nestaju sve vaše tajne na Google

Većina jednostavno koristi dostupne onlajn alate ne obraćajući mnogo pažnju na to da li treba nešto da sakrije od njih.

Internet koristimo svakodnevno, na svakom mestu i za gotovo sve što nam treba da saznamo, čujemo, vidimo, javimo, pošaljemo, platimo... kao i za gomilu drugih stvari koje nam služe da zadovoljimo svoja interesovanja, znatiželju i potrebu da se zabavimo.

Većina, naravno, za sve to koristi Google i njegove servise i aplikacije, a on – kao što je poznato – uglavnom sve prati i sve snima i čuva. Ipak, većina jednostavno koristi dostupne onlajn alate ne obraćajući mnogo pažnju na to da li treba nešto da sakrije od njih. A kako svako od nas uvek ima nešto da sakrije od drugih, obično bude kasno kada se seti da je to trebalo da uradi i na internetu.

Ipak, postoje načini da se obriše ono što neko smatra da ne bi trebalo da zna o njegovom/-nom ponašanju na internetu, a potrebe za privatnošću korisnika svesni su i u Google-u. Zato su osmislili nekoliko načina za uklanjanje informacija koje bi se možda mogle naći u nekim pretragama.

Upotreba Google pretrage, Chrome pregledača, Gmail elektronske pošte i drugih aplikacije i usluge tog internet giganta su aktivnosti koje se arhiviraju i čuvaju u Google nalogu korisnika.

Možete da ih pronađete i izbrišete u meniju My Google Activity (Moje aktivnosti), i to u bilo kojem trenutku, navodi Google.

Brisanje pojedinačnih stavki

Ako imate razloga da se stidite onoga što ste guglali i ne želite da to zna niko, pa ni sam Google, najjednostavnija metoda je brisanje pojedinačnih iz ranijih pretraga. Da biste to uradili, pratite sledeće korake:

> idite na myactivity.google.com > u pretrazi pronađite ono što želite da obrišete >obrišite.

Obriši sve

Ko želi da obriše sve tragove iza sebe, to može da uradi još jednostavnije nego u prethodnom slučaju, navodi The Sun. Ukoliko želite da obrišete sve podatke vaših prethodnih pretraga, dovoljno je da na istoj stranici – myactivity.google.com – u gornjem levom uglu kliknete na opciju:

>Delete activity by, pa zatim >All time.

U istom meniju možete da odaberete i brisanje pretrage od poslednjih sat vremena, poslednjeg dana ili da pod opcijom > Custom range, sami odaberete vremenski period za koji želite da obrišete rezultate svoje pretrage.

Nek Google briše sam

Uz dve prethodne opcije, Google korisnicima omogućava da podese automatsko brisanje pojedinih podataka o pretragama. Da biste to podesili, na svom Android telefonu, u osnovinim postavkama, odaberite meni za pravljanje Google nalogom >Manage Your Google Account.

Zatim redom birajte opcije: Data & Privacy (Podaci i privatnost) >History Settings (istorija pretrage) > pa kliknite na aktivnost za koju želite da ubuduće bude automatski brisana. Zatim odaberite Auto-Delete (Automatsko brisanje) > podesite vremenski okvir za brisanje > kliknite Next (Dalje) >Confirm (Potvrdi).

Nakon toga, sve što želite da bude automatski brisano, biće obrisano.

Autor: Dalibor Stankov