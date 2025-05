Ako vam se telefon čudno ponaša, pročitajte ovo odmah: 5 znakova da vas prisluškuju

Ako sumnjate da neko tajno prati komunikacije i aktivnosti na vašem mobilnom telefonu, u polje za poziv ukucajte ove znakove i saznaćete sve.

Da li imate osećaj da vas neko prisluškuje?

Telefon vam se ponaša čudno, baterija se brzo prazni, a čujete neobične zvuke tokom poziva? U današnje vreme, to više nije paranoja - špijunske aplikacije i sajber napadi postali su dostupni gotovo svakome.

U nastavku ćemo proći kroz jasne znake da vam je možda telefon kompromitovan i šta možete da uradite da proverite i zaštitite sebe.



5 znakova za uzbunu

Neobjašnjivo pregrevanje, prisustvo čudnih programa bez ikonica, brzo pražnjenje baterije, nagli porast pozadinskog saobraćaja i spontana aktivacija – sve su to znaci da se telefon možda prisluškuje.

Ovo je za rusku novinsku agenciju "Prajm" rekao Nikita Novikov, šef odeljenja za analizu, monitoring i reagovanje u kompaniji Angara Security.

-Sve to može ukazivati na pokretanje zlonamernih procesa, uključujući i one povezane sa prenosom podataka na eksterne servere- objašnjava on.

Ukoliko želite da proverite da li vam je uključeno preusmeravanje poziva, neophodno je da u polje za poziv ukucate (i onda "pozovete") kôd: *#21#

Autor: A.A.