OBRADOVIĆ: PR-DC revolucionarno menja vojnu industriju Srbije

Dronovi i bespilotne letilice predstavljaju najbrže rastuću oblast vojne industrije. Taktička prednost dronova ogleda se u prvom redu što se u operacijama ne rizikuju životi spostvenih oružanih snaga. Druga prednost je sposobnost efikasnog manvervra tokom vojnih i protiv-terorističkih operacija, navodi Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu.

Treća prednost je nesrazmerno velika razorna moć u jedinici vremena. Danas se dronovi proizvode širom sveta. Savremeni vojni dronovi postali su nezamenljivi alati u taktičkim operacijama, pružajući kritične sposobnosti koje povećavaju efikasnost i bezbednost misija. Ovi bespilotni vazdušni sistemi koriste se za obaveštajnu, nadzornu i izviđačku delatnost, omogućavajući vojnim snagama da prikupljaju informacije u realnom vremenu sa bojišta bez rizika po osoblje. Opremljeni naprednim senzorima i kamerama, dronovi pružaju visoko rezolutivne slike i podatke, omogućavajući komandantima da donose odluke zasnovane na pravovremenim informacijama i dinamično prilagođavaju strategije. Osim u nadzorno-izviđačkoj delatnosti, vojni dronovi igraju ključne uloge u preduzimanju ciljanih preciznih udara. Njihova preciznost omogućava uništavanje neprijateljskih ciljeva uz minimalnu kolateralnu štetu, što predstavlja značajnu prednost u složenim područjima sukoba. Dalje, prilagodljivost dronova čini ih pogodnim za elektronsko ratovanje, poput ometanja neprijateljskih komunikacijskih i radarskih sistema. Upotreba dronova u logističkim operacijama, kao što su isporuke zaliha u udaljena ili opasna područja, pokazuje njihovu svestranost u podršci različitim misijskim ciljevima. Ove primene naglašavaju dubok uticaj dronova na savremeno ratovanje, transformišući vojne taktike i sposobnosti - navodi Obradović, pa dodaje:

Prva srpska privatna fabrika dronova PR-DC predstavlja revolucionarni iskorak u domenu najbrže rastuće vojne industrije. Danas se mnoge kompanije bave razvojem koncepcijskih rešenja, integracijom postojećih komponenti ali PR-DC u potpunosti ima zatvoren krug od inovacija, primenjenog koncepta, dokazanih taktičko-tehničkih karakteristika do proizvodnje finalnog proizvoda. PR-DC ima zatvoren proces od dizajna do proizvodnje dronova i ne zavisi od rizičnih lanaca snabdevanja. Najpoznatija linija dronova je serija IKA koja ima svoju civilnu i vojnu verziju. Jedinstveno idejno-tehničko rešenje IKA-20M drona predstavlja smrtonosno vojno sredstvo koje je dobilo najviša priznanja od vojnih poligona do najprestižnijih vojnih sajmova od Amerike do Ujedinjenih Arapskih Emirata. IKA-20M poseduje zavidne TT karakteristike dometa do 15km, operativne visine od 150m do 500m i autonomijom do 40min u vazduhu. Što se tiče naoružanja IKA-20M koristi minibacačke mine 60mm, može da ponese ukupuno 12 mina pomoću posebno dizajniranog mehanizma za dejstvovanje. Svaki segment IKA-20M predstavlja jedinstveni inžinjerski dizajn koji odgovara realnim potrebama pri izvršvanju operacija. Možemo slobodno reći da je reč o višenamenskom dronu koji može izvršavati napadne operacije, izviđanje i osmatranje istovremeno. Dron je snabdeven optikom koja daje jasnu operativnu svesnost tokom operacije, može izvršiti napad i nastaviti da prati razvoj situacije. Opšte je poznato da se minobacačka i artiljerijska vatra koristi kao sastavni deo vojnih operacija. IKA-20M podseća na „vazdušni“ minobacač iz razloga što poseduje jednaku razornu moć i nema problem sa konusnim zaklonima neprijatelja jer je njegovo dejstvo pod pravim uglom, pogodan je da dejstvuje po ciljevima sakrivenim iza zgrada, rovova, i prirodnih prepreka. Po izvršenju zadakta može nastaviti sa izviđačkom misijom kao suplement drugim oruđima. Za razliku od minobacača operater IKA-20M može biti na izmeštenoj lokaciji, u pokretu ili bunkeru. Komponente koje koriste dronovi PR-DC su u skladu sa NATO standardom koji funkcioniše po principu „ne kupuj od neprijatelja“.

Ni jedna komponenta ne zavisi od rizičnog lanca snabdevanja. Kada dođemo na teren elektronike videćemo da se sve komponente proizvode i sklapaju u pogonima u Srbiji. PR-DC proizvodi štampane ploče, kontrolere i fiber optičke ploče koje čine sam kostur njihovih dronova. Ovaj standard znači da su sredstva PR-DC pouzdana za uvođenje u upotrebu od strane zapadnih država i svih onih koji žele da imaju pouzdanog snabdevača za svoju vojsku. Prednost ovakvog pristupa PR-DC ogleda se u sposobnosti da prilagodi svoje proizvode konkretnoj operativnoj situaciji svoga klijenta. Primera radi unapređenje sistema za sprečavanje ometanja u odnosu na specifične operativne okolnosti. PR-DC je globalni promoter srpske namenske industrije. Mine koje koristi IKA-20M su domaće proizvodnje i reč je o M73 minobacačkoj mini domaćeg proizvođača Krušik. U danima kada nastaje ovaj tekst PR-DC je učinio kvalitativno značajan potez sklopiviš strateško partnerstvo sa uglednom američkom korporacijom Rejven Advajzori. Prema javno dostupnim podacima pregovori su trajali skoro godinu dana i rezultovali su osnivanjem zajedničke kompanije UTAS. Ova poslovna operacija pozicionira PR-DC kao globalnog igrača u industriji dronova. Sa fabrikama u SAD i Srbiji PR-DC je deo zapadne vojne industrije koja se oslanja na srpsku pamet, domaću namensku industriju i američko iskustvo. Zajednička fabrika u Americi predstavlja logičan poslovni potez, ali i izgradnju srpsko-američkog tehnološkog mosta. PR-DC nije zastupnik samo svojih poslovnih interesa već je promoter srpske tehnološke i inovacione baze u jednom veoma globalno konkurentnom sektoru. Saglasnost američkog partnera da započne zajedničku poslovnu operaciju je svojevrsna potvrda da globalnog ugleda prve srpske fabrike dronova - zaključuje Obradović.

Autor: Darko Obradović