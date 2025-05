KOJA KRIPTOVALUTA ĆE EKSPLODIRATI OVE GODINE? Sada izgleda loše, ali dolazi joj najveća sezona ikada

Ulaganje nosi rizik. Pre bilo kakve investicije u novu kriptovalutu, obavezno uradite sopstveno istraživanje – i ulažite samo onoliko koliko ste spremni da izgubite.

Koja kriptovaluta će eksplodirati 2025?

Mnogi investitori su sumnjali, mnogi više nisu verovali u tzv. sezonu altkoinova – to jest, fazu u okviru bull run-a tokom koje ne skače samo Bitcoin (BTC) , već i alternativne kriptovalute poput Ethereum-a (ETH), Cardano-a (ADA), Ripple-ovog XRP-a, ili meme kriptovalute kao što su Dogecoin (DOGE), Pepe Coin (PEPE) i Shiba Inu (SHIB) . Ali poznati kripto strateg „cyclop“ poručuje:

„Najveća sezona altkoina dolazi“

Investitori koji su već prošli kroz nekoliko kripto ciklusa znaju šta to znači: dnevni skokovi cena u visini od barem nekoliko desetina procenata – prava euforija počinje tek kad dnevni rast pređe +30%. Cyclop dodaje:

„Učestvovao sam u 3 ciklusa i pretvorio ~$8.000 u više od $5 miliona.

Većina profita došla je iz proučavanja ciklusa, tajminga i obrazaca.“

Ciklus nije prekinut – samo ide sporije

„Ciklus nije mrtav, samo se kreće sporije.

Još uvek možemo ponoviti sve kao i ranije.“

Prethodni istorijski vrhovi Bitcoina:

-novembar 2013: $1.242

-decembar 2017: $19.000

-novembar 2021: $69.000

To znači da kripto tržišta imaju još četiri do pet meseci potencijalno eksplozivnog rasta. Mnoge alt kriptovalute već rastu – među istaknutima su veštačka inteligencija Worldcoin (WLD), sa +22,06% u poslednja 24 sata, zatim Hyperliquid (HYPE, +13,60%) i Four Coin (FORM, +13,22%).

BTC Bull Token: kriptovaluta u pretprodaji koja oduševljava

BTC Bull Token (BTCBULL) i dalje iznenađuje tržište tokom svoje pretprodaje: sa prikupljenih $6,2 miliona, ova alternativa Bitcoinu je među najaktivnijim projektima. Razlog je verovatno inovativna funkcija Milestone Farming – mehanizam koji direktno povezuje kriptovalutu sa uspehom Bitcoina. Vlasnici BTCBULL tokena dobijaju besplatne Bitcoin tokene putem airdropa kada BTC dostigne nove vrhunske cene (npr. $150.000 po BTC-u).

Cyclop garantuje:

„ETH i altkoinovi trenutno zaostaju samo zato što BTC još nije dostigao svoj vrhunac.“

Koja kriptovaluta ima najveći potencijal?

Drugim rečima: čim Bitcoin stane sa rastom, kapital se prebacuje u altkoinove – i tada sledi rast! Nemojte da vas zbuni trenutna slaba aktivnost:

„Altkoinovi trenutno izgledaju loše – i baš zato će sada rasti.

To dodatno potvrđuju odnosi – isti obrazac prethodno je doveo do altkoin sezone.“

Cyclop savetuje investitorima da ne gube vreme – sve može da se desi veoma brzo. Google pretrage vezane za kriptovalute ponovo rastu, a sve više malih investitora istražuje kripto prognoze i razmatra kupovinu.

„Većina ljudi sada ulazi u mod većeg rizika ulaganjem u kriptovalute, posebno u altkoinove.“

Masovno usvajanje: altkoini predvode novi talas

Naredna sezona altkoinova mogla bi biti najveća do sada – jer je tržište sada znatno veće i profesionalnije. Cyclop ističe „porast masovnog usvajanja“ i vidi da i kompanije sve više ulažu u altkoinove. Prvo rastu veliki, zatim srednji, pa mali projekti:

„Pored BTC/ETH/SOL, sada se aktivno ulaže i u altkoinove sa visokom tržišnom kapitalizacijom.

Veliki altkoini rastu prvi → zatim srednji → zatim mali.“

Kriptovalute u pretprodaji koje mogu eksplodirati? Iskoristite sledeći talas sada

Dok mnogi poznati altkoinovi još prikupljaju zamah, novi projekti sa svežim idejama ulaze na tržište. Izdvajaju se dva projekta – jedan kao Layer 2 rešenje za Solanu , drugi kao AI bazirana meme kriptovaluta sa pravom upotrebom. Oni koji reaguju sada, mogu ući u nove kripto ekosisteme na samom početku.

Solana beleži rast – Solaxy gradi temelj za sledeći talas

Brzi rast Solane u DeFi i meme sektoru dovodi Layer 1 mrežu do svojih limita. Tu nastupa Solaxy ($SOLX): kao prvo pravo Layer 2 rešenje za Solanu, projekt ima cilj da otkloni zagušenja, održi niske naknade i dugoročno skalira mrežu.

U pretprodaji je već prikupljeno preko $39 miliona – snažan pokazatelj poverenja investitora.Igniter launchpad, aktivan staking mehanizam za $SOLX i Hyperlane most ka Solani samo potvrđuju njegov značaj. Pretprodaja traje do 16. juna – do tada je moguće kupiti $SOLX po nižoj ceni, sa potencijalom za 100x rast kao kod prethodnih Solana kriptovaluta.

Veštačka inteligencija + Meme snaga: MIND of Pepe u finalnoj fazi pretprodaje

Nova generacija AI kriptovaluta je stigla – a MIND of Pepe ($MIND) je u centru pažnje. Ova kriptovaluta kombinuje autonomnu veštačku inteligenciju sa analizom tržišta, društvenog sentimenta i on-chain podataka. Njihov AI agent „MIND“ već funkcioniše na mreži X (bivši Twitte ), analizirajući trendove i kretanja kriptovaluta u realnom vremenu.

Pretprodaja se završava za 7 dana, a analitičari poput Claybro-a procenjuju da je potencijal za rast od 5.000% realan. Ko uđe pre listiranja, osim niske ulazne cene, može ostvariti i do 230% APY kroz staking. MIND of Pepe bi lako mogao postati sledeći uspešni AI kripto agent.

Zaključak

Investitori i dalje imaju priliku da po povoljnim cenama nabave altkoine. Mnoge kriptovalute su trenutno u fazi konsolidacije, što potvrđuje i podatak da je globalna tržišna kapitalizacija porasla samo 0,65% preko noći. Prava prilika za kupovinu!

Autor: Pink.rs