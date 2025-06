FILTER KOJI JE POKRENUO RASPRAVE! Tinder testira novu opciju: Muškarci besni! (FOTO)

Tinder testira novu opciju visinske preferencije za korisnike s Gold i Premium pretplatama, kako bi personalizovao iskustvo korisnika i pokušao da privuče više žena, s obzirom na pad broja pretplatnika.

Filter pokrenuo rasprave

Tinder trenutno testira opciju kojom korisnici koji plaćaju mogu da odaberu željenu visinu kod potencijalnih partnera. Iako se ne radi o klasičnom filteru koji blokira profile, ova postavka utiče na preporuke koje aplikacija prikazuje. Cilj je ponuditi ličnije korisničko iskustvo i privući više korisnica, u trenutku kada aplikacija beleži pad broja pretplatnika.

Ova nova funkcija, koja izaziva sve više rasprava, dodatno naglašava površnost koju mnogi već zameraju aplikacijama za upoznavanje.

Zašto Tinder sada uvodi visinsku preferenciju?

Testiranje nove opcije počelo je nakon što je Match Group, vlasnik Tindera, izvestio o padu broja pretplatnika od 5 odsto u poslednjem kvartalu. Prema izveštaju TechCruncha, u prvom kvartalu ove godine Matchove aplikacije za upoznavanje imale su 14,2 miliona pretplatnika, što je pad u odnosu na 14,9 miliona godinu ranije.

Tinder ovim pokušava da iskoristi percepciju da su aplikacije za upoznavanje površne. Predstavnik kompanije potvrdio je da je nova postavka dostupna kao globalni test nakon što je korisnik Reddita podelio sliku interfejsa s uključenom opcijom visine. S obzirom na to da Tinder najčešće koriste muškarci, kako u SAD tako i u ostatku sveta, kompanija se možda nada da će ovakva opcija privući više žena – i to žena koje su spremne da plate.

Da li je visina obavezan uslov?

Prema izjavi Tindera, ova opcija neće služiti kao strogi filter, već samo kao preferencija – dakle, neće isključiti niti blokirati profile koji ne ispunjavaju uslov. Umesto toga, algoritam će pokušati češće da prikazuje korisnike koji odgovaraju izraženoj želji.

U izjavi je Fil Prajs Fraj, potpredsednik komunikacija u Tinderu, rekao: "Uvek slušamo šta je najvažnije našim korisnicima, a testiranje plaćene visinske preferencije odličan je primer kako razvijamo aplikaciju brzo, jasno i fokusirano." Dodao je i da je ova opcija deo šire inicijative kojom Tinder želi da podstakne smislenije povezivanje korisnika: "Svaka odluka o novim postavkama temelji se na jasnim principima, a ova konkretna direktno se odnosi na nekoliko njih."

