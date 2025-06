Veštačka inteligencija će postati pametnija od čoveka: Datum je mnogo bliži nego što mislite

Izvestan deo stručne javnosti misli i kako ta era neće doći nikad Čas u kom će veštačka inteligencija postati pametnija od čoveka u svim poljima poznat je kao singularitet, a neki veruju da je taj trenutak vrlo blizu, dok drugi misle da se nikada neće desiti.

Pojava velikih jezičkih modela poput Čet Dži-Pi-Ti-ja (ChatGPT) donela je naizgled beskrajan niz predviđanja o tome kada će robotska inteligencija nadmašiti ljudsku. Jednako se nagađa da će se to desiti za šest meseci ili - nikad. Jedan od tehnoloških šefova Antropika (Anthropic) misli da smo na pragu mašinskog učenja koje menja svet, ali stručnjak za veštačku inteligenciju Jan Lekun tvrdi da je ljudska inteligencija previše specijalizovana da bi se mogla replicirati.

U svakom slučaju, novi izveštaj, baziran na analizama 8.590 "naučnika", preduzetnika i zajednica, probao je da rastumači ove prognoze. Opsežnu istragu sprovela je istraživačka organizacija pod nazivom AIMultiple, koja procenjuje nove tehnologije koristeći pouzdane tehnike analize podataka.

Ispitanici su dali odgovor na pitanje kada predviđaju da će opšta veštačka inteligencija (AGI) – kada će roboti biti jednako pametni kao ljudi – i superinteligentna veštačka inteligencija – kada će mašinsko učenje nadmašiti čoveka po inteligenciji. Uopšteno, lideri u AI industriji bili su optimističniji u svojim predviđanjima, ali većina je verovala da će se AGI pojaviti u narednih 25 godina.

"Trenutne ankete pokazuju da će se AGI, prema predviđanju, pojaviti oko 2040. godine", pokazuje izveštaj.

Samo par godina pre ubrzanog unapređenja velikih jezičkih modela, naučnici su predviđali da će se ti desiti oko 2060. godine.

Preduzetnici idu korak dalje. Oni predviđaju da će se to desiti 2030. godine. Predstavnici vlada idu još dalje, najavljujući AGI za 2026.

Veštačka inteligencija može da nadmudri čoveka u nekim užim oblastima, kao što je šah.

Tehnološki gigant OpenAI definiše to kao visoko autonomni sistem koji postiže bolje rezultate od ljudi na ekonmski najisplativijem poslu. Botovi će biti sposobni da efektvno rade mnoge poslove. Stručnjaci upozoravaju da bi to moglo "povući" maksimalnu nezaposlenost, sem ukoliko to ne spreče vlade.

"Spremamo se za to", kažu izvori iz Vlade, prenosi britanski list.

Autor: S.M.