Više od 40 odsto mobilnih telefona osetljivo je na SAJBER NAPADE: Na OVAJ način prepoznajte da li je vaš uređaj u problemu

Većina kompanija širom sveta svojim zaposlenima obezbeđuje poslovni mobilni telefon. Računajući na to da će ga koristiti svakodnevno, tako im omogućavaju pristup osetljivim podacima kompanije. Njima, ali potencijalno i onima koje ti podaci ne bi trebalo da zanimaju.

Drugim rečima, poslodavci time preuzimaju rizik od potencijalnih sajber napada koji su, prema istraživanjima, u stalnom porastu. Paralelno, broj kompanija koje svojim zaposlenima obezbeđuju mobilne telefone takođe je u porastu, naročito nakon perioda pandemije kovida-19.

Tako se, na primer, nakon pandemije broj mobilnih telefona koji imaju pristup osetljivim podacima kompanije povećao za čak 53 odsto, potvrđuju istraživanja. Sajber kriminalci, odnosno oni koji koriste tehnologiju i napredne računarske sisteme kako bi izvršili neku kriminalnu radnju, trljaju ruke jer pomenuta statistika znači samo jedno – meta je sve više.

Napad na mobilni telefon je bolniji

Većina zaposlenih koji imaju službene telefone svakodnevno ih koristi za obavljanje posla. To potvrđuje i nedavno sprovedeno istraživanje Diloita (Deloitte), prema kojem samo jedan od deset zaposlenih ne koristi svoj telefon u poslovne svrhe. Ostalih devet, najčešće ga koristi za pregledanje i slanje mejlova – tačnije njih 48 odsto. Nadalje, istraživanje je pokazalo da 44 odsto ispitanika koristi poslovni telefon za zakazivanje sastanaka i telefoniranje, dok ga preostalih 36 odsto koristi najviše za upravljanje kalendarom.

Dakle, milioni ljudi širom sveta koriste poslovne telefone gotovo svakodnevno, čineći ih privlačnom metom za sajber kriminalce. Ovakve vrste napada ne ugrožavaju samo privatnost korisnika, odnosno zaposlenih, već i čitavu kompaniju u kojoj rade. Osim toga, ova vrsta kriminala ostavlja snažne posledice po finansijsku sigurnost, kao i po integritet ličnih i poslovnih podataka. Važno je istaći da su mobilni telefoni inače sigurniji u odnosu na računare, jer se, na primer, svaka aplikacija preuzima sa iste prodavnice aplikacija.

Zaštita podataka kompanije

Ipak, sajber napad na mobilni telefon može biti znatno opasniji, pre svega zato što se na telefonu nalazi daleko više ličnih i poslovnih podataka. U tom kontekstu se ističe mobilno bankarstvo koje je poslednjih godina postalo izuzetno popularno. Zamislite scenario da vam odjednom nestane sav novac sa poslovnog računa. Ukradeni novac je u ovakvim napadima daleko teže pratiti, pa biste na povraćaj mogli čekati mesecima. Upravo zato je važno zaštititi se na vreme, naročito s obzirom na to da je čak četiri od deset telefona podložno sajber napadima. Srećom, postoje određeni trikovi koji mogu pomoći u zaštiti.

Za početak, potrebno je znati da čak 75 odsto aplikacija sadrži bar jednu „manu“ koja može nas, ali i organizaciju za koju radimo, učiniti podložnijima sajber napadima. To su pre svega aplikacije koje neispravno upravljaju našim podacima ili traže više dozvola nego što im je stvarno potrebno za funkcionisanje. Takve dozvole napadačima mogu omogućiti lakši pristup telefonu. Osim toga, postoje i zlonamerne aplikacije koje se distribuiraju kao legitimne ili korisne. Kada korisnik instalira takvu aplikaciju, automatski potencijalno otvara vrata sajber napadu.

Kako prepoznati da li je telefon napadnut

Zbog svega toga, korisno je znati nekoliko znakova koji mogu ukazivati na to da je mobilni telefon pod napadom ili potencijalnom pretnjom. Na primer, ako nekoj aplikaciji treba duže da se otvori ili pokrene određene funkcije, to može značiti da je telefon osetljiv na napad. Takođe, ako se često pojavljuju različiti iskačući oglasi (pop-up ads), to takođe može biti znak da je uređaj ugrožen. Isto važi i za pregrevanje telefona. Još jedan od znakova napada je i brža potrošnja baterije – to se može desiti kada zlonamerni softver (malver) neprestano radi u pozadini, trošeći procesor, memoriju i internet vezu. Kao rezultat, baterija se brže prazni nego što bi inače bilo očekivano.

Najefikasnija metoda je prevencija

Najefikasniji način da se zaštitite jeste da se na vreme preduzmu mere zaštite kako bi se sprečio potencijalni napad. Posebno je korisno koristiti Norton 360 koji pruža sveobuhvatnu zaštitu mobilnih telefona i pomaže korisnicima da ostanu bezbedni dok koriste telefone i laptope. Na ovaj način moguće je zaštititi i celu kompaniju od sajber napada. Naime, Norton 360 nudi antivirusnu zaštitu koja efikasno detektuje zlonamerne programe. Osim toga, omogućava korisnicima redovno skeniranje uređaja, čime se mogu sprečiti potencijalne bezbednosne pretnje.

Za poslovne korisnike posebno je značajna činjenica da Norton 360 uključuje VPN uslugu koja šifruje internet vezu korisnika i omogućava sigurno pregledanje interneta čak i na javnim mrežama. Ovo pomaže u zaštiti privatnosti i sigurnosti komunikacije putem mobilnog telefona. Radi se o višestruko nagrađivanoj usluzi koja koristi najbolje svetske baze podataka o zlonamernim sadržajima, koje se ažuriraju u realnom vremenu i distribuiraju na vašu Norton 360 aplikaciju radi maksimalne zaštite. Uz to, omogućava sigurnosnu kopiju do 50 GB u klaudu – automatski i bezbedno – za čuvanje važnih fajlova i dokumenata u slučaju kvara uređaja, krađe, pa čak i napada ransomware-om.

Kako dodatno zaštititi uređaje

Pored Norton 360, dodatnu zaštitu od sajber napada može pružiti i Cisco Internet Security. Radi se o usluzi koja štiti poslovanje i blokira pristup zlonamernim sadržajima preko fiksnih i mobilnih priključaka. Konkretno, blokira zahteve za pristup serverima koji sadrže malver, kao i kompromitovanim veb-stranicama, kroz bilo koju aplikaciju, protokol ili port.

Ova usluga takođe sprečava pristup sajtovima koji komuniciraju sa sumnjivim komandnim serverima. Dodatno, Cisco Internet Security štiti fiksni priključak na DSL ili optičkoj mreži. To znači da će svi uređaji povezani na tu mrežu biti zaštićeni. Na primer, ako su iza modema uređaji povezani putem LAN mreže, kao što su računari, i WLAN mreže – kao što su mobilni telefoni ili laptopi – svi ti uređaji će biti bezbedni. Na ovaj način se smanjuje rizik od sajber napada, štite se uređaji, kao i podaci i privatnost same kompanije.

Autor: Marija Radić