Punite telefon više puta dnevno?! Stručnjaci rešili dilemu, evo da li je to dobro ili loše

Kratka i česta dopunjavanja zapravo mogu pomoći da baterija duže traje, kažu stručnjaci za litijum-jonsku tehnologiju.

Ne, nije loše puniti telefon više puta dnevno, naprotiv, dopunjavanje u manjim intervalima može pogodovati situacijama u kojima će baterija duže trajati. Današnji pametni telefoni koriste litijum-jonske baterije koje su dizajnirane da izdrže česta, kratka punjenja, za razliku od starijih tehnologija koje su zahtevale potpuno pražnjenje i punjenje.

Isidor Buchmann, osnivač kompanije Cadex Electronics, izjavio je da potpuni ciklus punjenja (od 0% do 100%) treba izbegavati, osim u slučajevima kada baterija pokazuje probleme, kao što je iznenadno gašenje iako pokazuje da je napunjena. U tim retkim slučajevima, potpuni ciklus može pomoći u „rebalansiranju“ senzora.

Litijum-jonske baterije u proseku traju 2 do 3 godine, odnosno 300 do 500 punjenja, nakon čega im kapacitet opada za oko 20%, navode stručnjaci. Za razliku od ranijih verovanja, ne morate da praznite bateriju do kraja kako biste je očuvali. Štaviše, većina proizvođača, uključujući Samsung, preporučuje da baterija ostane iznad 50% kad god je to moguće.

Preporuke za optimalno punjenje:

Punite telefon kad god vam je zgodno.

Ne dozvoljavajte da baterija često pada ispod 20%.

Izbegavajte da telefon ostane priključen duže vreme kada je već napunjen do 100%.

Povremeno ga ispraznite do nule samo ako je potrebno kalibrisati bateriju.

Više manjih punjenja dnevno ne škodi, već zapravo, koristi. Važno je samo izbegavati ekstremne vrednosti, kao što su stalno pražnjenje do 0% ili predugo ostaviti telefon na punjaču kada je baterija puna, piše VN Express.

Autor: Marija Radić