Znate li ko su to VTuberi? Zarađuju milione na Youtube, a iza svega se krije ova tajna

Milioni youtubera bore se za svaki klik, pregled i komentar na ovom videoservisu, snimajući brojne i različite videozapise kako bi privukli pažnju algoritma i postali viralni. Konkurencija je brutalna i youtuberi stalno moraju biti angažovani da snimaju nove stvari kako bi bili zanimljivi svojim pratiocima i kako bi privukli nove.

To, naravno, nije lako, a njihov će posao u budućnosti biti još teži jer se za pažnju gledatelja više neće takmičiti samo s drugim youtuberima, već i s potpuno novim oblikom konkurencije poput - VTubera.

Reč je o virtualnim youtuberima, dakle, o youtuberima koji u suštini - ne postoje.

Na CNBC-u donose priču o VTuberu nazvanom Bloo koji izgleda kao nekakav lik iz crtića ili Fortnitea, a kojeg na tom videoservisu na kojem je prisutan godinama prati 2,5 miliona, a ljudi koji gledaju kako igra GTA, Roblox, Minecraft i druge igre. Njegov je kanal do sada skupio čak 700 miliona pregleda pa zarađuje ogromne svote novca. Stvorio ga je dugogodišnji youtuber Jordi van den Buš koji više nije mogao pratiti potražnju za stvaranjem vlastitog sadržaja pa se odlučio na stvaranje VTubera.

AI kanali bez lica

Zanimljivo je kako Van den Buš upravlja njegovim pokretima i glasom u stvarnom vremenu putem tehnologije za praćenje pokreta i praćenja pokreta lica, dok je za sve ostalo zaslužna veštačka inteligencija. Dugoročno, cilj mu je da veštačka inteligencija upravlja stvaranjem sadržaja Blooa. U tom slučaju on bi samo skupljao novac.

Iako je Van den Buš testirao i potpuno AI generisani sadržaj na Blooovom kanalu, nije zadovoljan rezultatima. Takav sadržaj, objasnio je, i dalje nema intuiciju i kreativne instinkte kao i ljudi. No, jednom kada se to promeni te kada AI bude radila bolji posao te bude brža i jeftinija od ljudi, onda će se u potpunosti prebaciti na tu tehnologiju. S obzirom na to da je na ovom polju u poslednje vreme zabeležen veliki napredak, čini se kako taj dan nije daleko.

Osim virtualnih youtubera, još jedan rastući trend na YT-u su tzv. AI kanali bez lica. Vode ih kreatori koji koriste različite AI alate za stvaranje slike i glasa, a oni se uopće ne pojavljuju u samim videozapisima. Takvi kreatori pokreću različite kanale i dnevno objavljuju brojne videozapise (što nije toliko teško jer posao za njih odrađuje AI), nadajući se da će neki privući pažnju algoritma i korisnika i postati viralan.

Što je stvarno, a što ne?

Prema jednom kreatoru s kojim su razgovarali novinari CNBC-a, a koji je želeo ostati anoniman, takvi videozapisi su poput neke vrste audio knjiga uparenih s AI generiranim slikama i prijevodom, a osim osnovne ideje, sve ostalo je delo veštačke inteligencije. Takvi videozapisi ponekad mogu zaraditi nekoliko hiljada dolara mesečno.

Posebno je zanimljivo što je rekao kako AI u njegovom slučaju ne samo da nije ubila kreativnost, već se oseća najkreativnijim do sada jer mora dnevno smisliti 60 do 80 viralnih videa. Nije rekao koristi li AI chatbotove kao inspiraciju za takve ideje.

Postoji, naravno, i druga strana medalje. Osim što stručnjaci upozoravaju na činjenicu što više ne možemo znati što je stvarno, a što nije, odnosno je li reč o AI ili stvarnom sadržaju, problem je i što je količina takvog sadržaja lošeg kvaliteta koje je napravila veštačka inteligencija sve veća i preplavila je društvene mreže i videoservise. Originalan i stvaran sadržaj sve je teže pronaći, no kako su za CNBC objasnili kreatori koji koriste AI u stvaranju sadržaja, sve je to pitanje ponude i potražnje. Dok AI sadržaj dobija klikove, oni će ga i dalje stvarati.

