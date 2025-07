Jak šamar veštačkoj inteligencijii: Prvi zakon u Evropi protiv korišćenja privatnih fotografija lica u kreiranju foto i video sadržaja

Danska je prva zemlja koja menja zakon o zabrani korišćenja lica u svrhe kreiranja fotgografija i video - klipova generisanjih putem veštačke inteligencije, takozvanog dipfejkova.

Ako dođe do usvajanja ovog Zakona, biće to prva zemlja u Evropi koja je pokrenula ovu ozbiljnu temu. Ujedno biće to prvi zakon ove vrste na Balkanu.

U svetu u kojem su lažne slike i glasovi sve uverljiviji, a granica između stvarnog i izmišljenog gotovo nevidljiva, Danska je rešila da povuče prvi potez.



Danska ministarka pravde zvanično je objavila plan o uvođenju novog zakonodavnog okvira kojim se dipfejk materijali, lažni video - snimci, audio - zapisi i slike koji koriste veštačku inteligenciju za manipulaciju, prvi put eksplicitno kriminalizuju.

Prema najavi, biće kažnjivo kako stvaranje, tako i širenje takvih sadržaja, posebno ako im je cilj obmana, sramoćenje, ucena ili politička manipulacija.

Ono što Dansku izdvaja jeste što ovaj zakon ne tretira deepfake kao tehnički trik, već kao društvenu pretnju, novu formu digitalnog nasilja.

Osvetnički dipfjek i političke manipulacije

Poseban fokus staviće se na slučajeve kada se dipfejk koristi u osvetničke svrhe recimo, kada se nečije lice ubaci u pornografski sadržaj, kao i na slučajeve kada se političari, novinari ili javne ličnosti prikazuju kako govore ili rade nešto što nikada nisu.

U društvu koje počiva na poverenju, ovakve manipulacije lako mogu da podriju temelje realnosti.

Zaštita u digitalnoj džungli

Danska se ovim potezom svrstava među najnaprednije zemlje u regulaciji veštačke inteligencije. Novi zakon ne samo da prepoznaje tehnologiju kao alat, već i ljude kao potencijalne žrtve.

Biće omogućeno brzo uklanjanje sadržaja, pravna zaštita za pogođene i stroge kazne za počinioce, uključujući i one koji su koristili strane AI platforme.

Evropa gleda i čeka

Ova danska inicijativa bi mogla da postane model za čitavu Evropsku uniju. Kako je najavljeno, zakon bi mogao stupiti na snagu već krajem godine, a mnoge članice EU već prate situaciju - neki u nadi da će slediti primer, drugi u strahu da su zakasnili.

U vremenu kada je "videti" prestalo da znači "verovati", Danska je odlučila da istupi kao čuvar stvarnosti.

Njena borba protiv dipfejk obmana možda je tek počela, ali signal je jasan, a to je da veštačka inteligencija nije iznad zakona.

Iza svakog digitalnog lika stoji stvarna osoba i pravo da bude zaštićena.

Autor: A.A.