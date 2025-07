Zelena lampica na telefonu nije dobar znak: Evo šta treba da uradite ako je vidite

Ako koristite Android, moguće je da ste barem jednom na vrhu svog mobilnog primetili zelenu lampicu.Ipak, ono što možda i ne znate je da bi to mogao biti znak da vas neko gleda ili prisluškuje.

To svetlo označava da neka aplikacija koristi mikrofon ili kameru na vašem na Androidu, što mora uvek izazivati zabrinutost. To se može pojaviti kada koristite snimač zvuka ili tokom poziva, no postoje i situacije kada nema nekog logičnog objašnjenja zašto je ona upaljena.

Ako pak mislite da vas neko špijunira, CEO CyberSmatra Jamie Akhtar smatra kako bi trebali brzo delovati, prenosi Daily Mail.

- Inače to zeleno svetlo nije nešto oko čega bi se trebali brinuti. Generalno, to su aplikacije kojima ste dali dopuštenje za korišćenje mikrofona ili kamere, ali ako niste koristili nikakvu takvu aplikaciju, onda je vreme za istragu - kazao je.

Akhtar stoga preporučuje korisnicima da naprave scan, i to na način da se otvori Play Store, otvori profil, pa Play Protect i zatim Scan. Nakon toga se preporučuje promena lozinki, ali ne na mobilnom koji je zahvaćen. Na samom kraju, trebalo bi mobilni vratiti na fabrička podešavanja.

Ako ipak želite otkriti koja aplikacija koristi mikrofon ili kameru, to možete napraviti vrlo jednostavno. Naime, samo morate preći prstom od vrha ekrana prema dole što će vam pokazati koje se od navedenog koristi. Potom pritisnite ikonu koja se prikaže i ona će vam pokazati o kojoj je aplikaciji reč.

Autor: Marija Radić