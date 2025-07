'KRALJICA NAFTE I GASA' – Srpkinja teška dve milijarde dolara! Promenila ime, obožava keš i luksuz!

Rebeka Mekdonald, važi za najbogatiju Srpkinju u svetu, međutim, na domaćim sajtovima nema značajan broj članaka o njoj, dok na stranim to nije slučaj.

Rebeka je promenila svoje ime iz Ubavka Matić, kako je rođena 1953. godine u Rebeka, kako je poznata i u Kanadi, gde živi i radi.

Odlazak u Kanadu sa 22 godine

Rebeka je u Torontu na čelu Just Energy grupe, kompanije za trgovinu energentima koju je osnovala.

- Odrasla sam u Jugoslaviji, uz vrlo stroge roditelje. Završila sam Prvu beogradsku gimnaziju i upisala medicinu, ne zato što sam medicinu volela već zato što su tata i mama to želeli. Sa 22 godine sam pobegla u Kanadu. U to vreme je bilo lako dobiti vizu za Kanadu. Ta zemlja je bila dovoljno daleko od tate i mame, od Jugoslavije, od Evrope. Mislila sam da je Kanada zemlja potencijala. Tada sam bila relativno mlada, ali sam definitivno odlučila da sam sa životom u Jugoslaviji završila i nikada nisam pomišljala da ću se u Jugoslaviju vratiti. Zato nikada nisam imala želju za povratkom. Kada donesem neku odluku, ja sam sasvim fokusirana na nju, ništa ne može da me spreči da je sprovedem“, kazala je u intervjuu za magazin Biznis.

"Put je bio trnovit"

- Devojčica Ubavka Mitić otišla je u Kanadu i postala Rebeka Mekdonald. Bio je to trnovit put. Mnogo je teže nego što mladi misle. Zapad nije za svakog. Bio je to avanturizam. Kada ste mladi, ne razmišljate mnogo. Ali nikada nisam zažalila. Opstati na Zapadu je veoma teško. Ponosim se što sam Kanađanka srpskog porekla.

Reči njenog muža da neće uspeti bile su okidač da uđe u biznis i opstane.

U svet biznisa je zakoračila 1986. kada su se stvorile nove prilike u industriji prirodnog gasa Ontarija. Put nije bio lak, pa je rako njena prva kompanija počela da gubi profit kada su cene gasa pale nekoliko godina kasnije. Godine 1997. ponovo je ušla na tržište osnivanjem korporacije Ontario Energy Savings, iako je imala minimalan profit. Kada su cene gasa ponovo počele da rastu 2001. godine, počela je da se diže i Rebekina grupa Just Energy Inc. Posao je potom proširila na američko i evropsko tržište.

- I danas provodim puno vremena sa mladim devojkama i ženama jer mi mnogo smeta kada svi u Severnoj Americi krive muškarce za neuspeh žena. Žena mora da stane baš kao i muškarac iza onoga što želi da uradi. Mene je Srbija više pripremila za Zapad nego sam Zapad“, kazala je Rebeka, koja je u Torontu sagradila crkvu nalik na Studenicu.

Kako je postala srpska kraljica nafte i gasa

Ona je proglašena za preduzetnicu godine u Kanadi, postala je član mnogih odbora i fondacija. Donirala je tri miliona dolara čuvenoj bolnici Maunt Sinaj u Torontu za borbu protiv reumatoidnog artritisa, bolesti sa kojom se i sama borila.

Njeno bogatstvo procenjuje se na dve milijarde dolara.

Rebeka je veliki fan Novaka Đokovića, pa ga je tako 2018. godine podržala n US Openu, kada je i osvojio ovaj turnir.

Rebeka je za magazin Biznis pričala i o svom radu sa fondacijama „Ana i Vlade Divac“ i „Novak Đoković“.

- U obe te fondacije imam poverenje i volim ih kao ljude. Oni su dobri ljudi, žele da pomognu svom narodu i to vrlo cenim kod njih. Poznajem mnoge slavne ličnosti i meni nije bitno da li je neko slavan ili ne, već kakav je čovek. Zvezde dolaze i prolaze, a ljudi ostaju. Ali Srbi u svom karakteru imaju nešto što nigde nisam videla u svetu – sve će vam oprostiti sem uspeha. To ne mogu da shvatim.“

Odmor u kući u Dominikani

Iako radi 10 sati dnevno, ona nađe načina za odmor i to u svojoj kući na Dominikani.

- Opuštam se samo kada odem u letnjikovac na jezeru ili u svoju kuću u Dominikanskoj Republici. Kada sam u Torontu, telefoni stalno zvone, tu nema opuštanja. Tehnologija je veoma dobra i veoma loša stvar. Uvek si na kratkom povocu – uvek te pronađu.“

Veruje u keš

- Verujem u gotovinu. Verujem u sudbinu. Veoma snažno verujem u sudbinu. Smatram da smo svi rođeni sa razlogom. Moja sudbina je bila da dođem ovde, da uđem u ovaj posao. Sigurna sam u to.“

Autor: Dalibor Stankov