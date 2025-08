NAJČEŠĆA PREZIMENA U EVROPI: Evo koje dominira u Srbiji

Koje je najčešće prezime u Srbiji?

Poznata internetska stranica "Terrible Maps" objavila je kartu najčešćih prezimena u zemljama Evrope.

Prema tim podacima, rezultati za naš region su sledeći: najčešće prezime u BiH je Hodžić, u Hrvatskoj Horvat, u Sloveniji prezime Novak, u Crnoj Gori je najviše onih koji se prezivaju Popović, dok je kao najučestalije prezime u našoj zemlji navedeno Jovanović.

