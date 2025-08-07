Prevare preko WhatsApp-a i Telegrama: Lažne AI ponude za posao iz snova

Prevaranti koriste lažne ponude za posao i AI alate kako bi ljude prevarili i uzeli im novac ili lične podatke. Žrtve namamljuju putem poruka, društvenih mreža i različitih platformi, što čini prevare teškim za otkrivanje.

U vreme ekonomske nesigurnosti, milioni ljudi tragaju za dodatnim prihodima i obećanjima o brzom uspehu. Upravo to prevaranti koriste, nudeći lažne „poslove iz snova“ ili unosne investicije koje deluju predobro da bi bile istinite.

Ove taktike nisu nove, ali sada su sofisticirane - uključuju digitalne poruke, društvene mreže i veštačku inteligenciju koja kreira uvjerljive, personalizovane ponude, čineći prevaru gotovo neprimetnom dok je već kasno.

AI u službi prevaranata

Kriminalne mreže, pretežno iz jugoistočne Azije, sada koriste alate poput ChatGPT-a kako bi kreirale uvodne poruke koje deluju legitimno. Poruke su dizajnirane da privuku pažnju i nateraju korisnike da odmah odgovore.

Nakon prvog kontakta, žrtve se usmeravaju na različite platforme poput WhatsApp-a i Telegrama. Takva „višeslojna“ struktura skriva pravi cilj - krađu novca, podataka ili kriptovaluta - i otežava otkrivanje prevare.

Kako izgleda prevara

Tipična shema počinje banalnim zadacima: lajkovanje videa, deljenje linkova ili učešće u piramidalnim šemama. Na prvi pogled deluje bezopasno, ali u pozadini prevaranti prikupljaju poverenje žrtve.

Jedan od poznatih slučajeva uključivao je mrežu iz Kambodže koja je nudila posao u iznajmljivanju skutera. Žrtve su morale uplatiti depozit, verujući da započinju zaradu, dok je sav novac završavao kod prevaranata.

Tehnologija se brani

Meta i WhatsApp u prvoj polovini godine identifikovali su i blokirali više od 6,8 miliona naloga povezanih sa ovakvim prevarama. Saradnja sa OpenAI pomogla je da se razotkriju šeme u kojima AI kreira uvodne poruke dok se stvarni prevarantski posao odvija na drugim platformama.

WhatsApp je takođe unapredio sigurnosne funkcije: sada korisnici mogu videti informacije o grupama pre pridruživanja, obaveštenja ostaju utišana dok se ne odluči ostati, a upozorenja na nepoznate brojeve pomažu korisnicima da naprave informisan izbor pre odgovora.

Kako ostati bezbedan

Prva linija odbrane je zdrava sumnja. Nemojte reagovati impulsivno na poruke sa nepoznatih brojeva i proverite da li obećanja deluju previše dobro da bi bila istinita. Ako traže novac, poklon kartice ili PIN kodove, to je signal da nešto nije u redu.

Uvek proveravajte identitet kontakta drugim putem - pozovite umesto da odgovarate na poruku. Pažnja, zdrava sumnja i korišćenje sigurnosnih alata mogu spasiti vaš novac i podatke od prevarantskih mreža koje sve češće koriste AI i digitalne trikove.

Autor: S.M.