Služila je kralja, a žrtvovala bebe: Mračna istina koju je Versaj pokušao da sakrije!

Bila je vidovnjakinja, babica i savetnica plemstva, ali i monstrum koji je potresao čitavu Francusku...

Pariz, 17. vek – dok je francuski dvor sijao u zlatu, iza kulisa su se dešavale stvari koje ni najcrnja mašta ne može da zamisli. U samom srcu prestonice delovala je žena koju su zvali vidovnjakinjom, proročicom, ali i vešticom – Katarina Monvoazen, poznatija kao La Voazen.

Mreža crne magije i satanističkih rituala

Rođena kao Katarina Deše oko 1640. godine, udata za zlatara Antoana Monvoazena, Katarina je rano preuzela kontrolu nad porodičnim finansijama. Ubrzo je počela da se bavi proricanjem sudbine, lečenjem biljem i ilegalnim abortusima – čime je stekla veliku popularnost među Parižankama.

Ali tu se priča ne završava.

Kako je njeno bogatstvo raslo, tako su i rituali postajali sve mračniji. Katarina je organizovala crne mise, uz prisustvo plemstva i otpadničkih sveštenika. Tokom obreda, nage žene bi ležale na oltaru dok bi se izvodile satanističke molitve, a najstrašniji deo bio je – žrtvovanje novorođenčadi.

U njenom dvorištu pronađeno je 250 mrtvih beba

Istraga protiv nje šokirala je čitavu naciju. Kada su vlasti pročešljale njeno imanje, u dvorištu je otkriveno više od 250 zakopanih tela beba. Pretpostavlja se da su to bila deca neudanih majki kojima je obećavano usvajanje – ali su završavala kao žrtve krvavih obreda.

Klijentela iz samog vrha kraljevstva

Među njenim najpoznatijim klijentima bili su:

Madam de Montespan, glavna ljubavnica kralja Luja XIV

Vojvoda od Luksemburga

Grofica de Soason i vojvotkinja od Buljona

Olimp i Mari Ana Mancini, bliske kraljevske rođake

Montespan je navodno angažovala La Voazen da pravi napitke kako bi očarala kralja, a kasnije čak i da otruje suparnice, uključujući kraljevu novu ljubavnicu Anželik de Fontanž.

Kraj veštičarenja – i početak tišine

Godine 1680. Katarina je uhapšena. Tokom mučenja nikada nije odala imena svojih slavnih klijenata. Ipak, njena ćerka Margerit otkrila je da je Montespan bila glavni naručilac crnih misa i otrova. Kralj je – umesto da je kazni – odlučio da zataška skandal.

Katarina Monvoazen spaljena je na lomači 22. februara 1680. Njena smrt označila je kraj jednog od najmračnijih poglavlja francuskog dvora.

Montespan je umrla 1707. godine – nikada ne odgovarajući za monstruozne zločine u kojima je učestvovala.

MRAČNA ISTINA SE KRIJE IZA NAJSJAJNIJEG DVORA

Kraljevstvo je preživelo. Istina je zatrpana. A istorija – kao i uvek – ima mnogo više krvi nego što učimo u školama.



Autor: Dalibor Stankov