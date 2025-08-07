Najpopularnija aplikacija u Srbiji vas špijunira 24/7 – evo šta sve zna o vama

Nova istraga otkriva da mnoge popularne Android aplikacije koje svakodnevno koristimo prikupljaju iznenađujuće veliku količinu podataka o korisnicima.

Istraživanje britanskog potrošačkog portala obuhvatilo je 20 najkorišćenijih aplikacija iz različitih kategorija, uključujući WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, Amazon i druge.

Rezultati su pokazali da brojne aplikacije traže prekomerna, a često i rizična odobrenja pristup mikrofonu, lokaciji, kontaktima i fajlovima čak i kada to nije neophodno za osnovnu funkcionalnost. Neke aplikacije, poput Xiaomi Home, prednjače po broju zahteva (91 dozvola), dok su druge poput TikToka, Temua i Facebooka kritikovani zbog pristupa osetljivim podacima i agresivnog oglašavanja.



Posebna zabrinutost izazvala je činjenica da su mnoge aplikacije pokušavale da se "probiju" preko drugih aplikacija na telefonu, kako bi prikazivale iskačuće poruke i notifikacije čak i kad su korisnici obaveštenja isključili.

Iako su se kompanije branile tvrdnjama da sve rade u skladu sa zakonima i za potrebe boljeg korisničkog iskustva, stručnjaci ističu da korisnici često nisu svesni koliko informacija dele sve dok ne bude kasno.

Autor: D.B.