TEST KOJI IZLUĐUJE MILIONE Samo genijalci mogu da reše ovu mozgalicu sa čašom vode - da li ste i vi među njima?

Naizgled jednostavna mozgalica sa čašama vode krije lukav trik koji ume da zbuni i najbolje majstore logike

KOJA ČAŠA JE NAJPUNIJA?

Samo oni koji imaju istančan osećaj za detalje i vrhunsku moć zapažanja mogu doći do tačnog odgovora.

Pred vama su četiri čaše koje izgledaju kao da su jednako pune. Međutim, svaka od njih sadrži drugačiji predmet – makaze, spajalicu, gumicu i ručni sat. Upravo u toj razlici leži ključ za rešavanje ove mozgalice.

Savršeni trik: Obratite pažnju na svaki detalj

Iako na prvi pogled deluje da su sve čaše jednako napunjene, u jednoj ima više vode – ali to nije lako primetiti. Rešenje se krije u zapremini i potisku predmeta. Veći predmeti istiskuju više vode, dok manji ostavljaju prostora za više tečnosti.

Ako ovu zagonetku rešite za manje od 10 sekundi, imate istinski dar za logičko razmišljanje i neverovatnu moć opažanja.

Rešenje: Najpunija je čaša sa najmanjim predmetom – u ovom slučaju to je čaša označena slovom B.

Autor: D.B.