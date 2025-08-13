Savet eksperta: Mnogi prave OVU grešku sa električnom parking kočnicom, evo na šta da obratite pažnju

Sve više novijih automobila ima električnu parking kočnicu, umesto klasične ručne. Ovo je praktičnije, ali za razliku od klasične, potrebno je preciznije poštovati pravila za aktiviranje parkirne kočnice.

Ovo je statičko kočenje i pre aktiviranja potrebno je potpuno zaustaviti automobil.

"Naime, prerano aktiviranje stvara dinamička opterećenja u mehanizmu električne kočnice, što smanjuje pouzdanost i vek trajanja sistema. Problem je veći što je veća brzina aktiviranja. Takođe, treba paziti da se tek tada aktivira kočenje mehanizmom za prenos snage – stavljanjem ručice ručnog menjača u prvu brzinu, ili ručice automatskog menjača u P", savetuje dr Željko Marušić, urednik Autoportala.hr.

Stoga treba slediti sledeći postupak:

1. Prilikom parkiranja, trebalo bi potpuno zaustaviti automobil i držati nogu na papučici kočnice.

2. Dok vam je noga na pedali kočnice, trebalo bi da aktivirate električnu parkirnu kočnicu rukom i dugmetom.

3. Zatim, trebalo bi da ručicu ručnog menjača stavite u prvu brzinu ili ručicu automatskog menjača u P.

pročitajte još Ova 3 predmeta deluju kao magnet za novac: Bogataši ih nikad ne ispuštaju iz ruke

Autor: Marija Radić