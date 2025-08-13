AKTUELNO

Auto/Tech

Savet eksperta: Mnogi prave OVU grešku sa električnom parking kočnicom, evo na šta da obratite pažnju

Izvor: Telegraf.rs/Autoportal, Foto: Pixabay.com/naive_eye ||

Sve više novijih automobila ima električnu parking kočnicu, umesto klasične ručne. Ovo je praktičnije, ali za razliku od klasične, potrebno je preciznije poštovati pravila za aktiviranje parkirne kočnice.

Ovo je statičko kočenje i pre aktiviranja potrebno je potpuno zaustaviti automobil.

"Naime, prerano aktiviranje stvara dinamička opterećenja u mehanizmu električne kočnice, što smanjuje pouzdanost i vek trajanja sistema. Problem je veći što je veća brzina aktiviranja. Takođe, treba paziti da se tek tada aktivira kočenje mehanizmom za prenos snage – stavljanjem ručice ručnog menjača u prvu brzinu, ili ručice automatskog menjača u P", savetuje dr Željko Marušić, urednik Autoportala.hr.

Stoga treba slediti sledeći postupak:

1. Prilikom parkiranja, trebalo bi potpuno zaustaviti automobil i držati nogu na papučici kočnice.

2. Dok vam je noga na pedali kočnice, trebalo bi da aktivirate električnu parkirnu kočnicu rukom i dugmetom.

3. Zatim, trebalo bi da ručicu ručnog menjača stavite u prvu brzinu ili ručicu automatskog menjača u P.

pročitajte još

Ova 3 predmeta deluju kao magnet za novac: Bogataši ih nikad ne ispuštaju iz ruke

Autor: Marija Radić

#Automobil

#Parking

#električna parking kočnica

#kočnica

#vožnja

POVEZANE VESTI

Auto/Tech

OVO DUGME NIKAKO NE PRITISKAJTE DOK VOZITE: Može da vam napravi veliku štetu

Društvo

I MUP SE OGLASIO ZBOG NEVREMENA! Policija ima važno upozorenje: Obratite pažnju na OVIH 5 važnih stavki

Auto/Tech

Čuvenom pretraživaču preti kraj? Mladi više ne koriste Google, ovo je njihov izbor

Beograd

Royal Philharmonic Orchestra u Beogradu - Najavljen impresivan repertoar za koncert 12. oktobra u Sava Centru.

Dom, Lepota i Moda

Svi koji koriste klimu prave istu grešku: Važno je da obratite pažnju na OVU cev, a evo kako da sprečite skupe popravke

Lifestyle

Ove stvari u se*su žene stvarno NE PODNOSE - Evo šta nikako ne treba da radite