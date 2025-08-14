Da li ste znali?! Ove skrivene opcije mogu učiniti hotelski Wi-Fi mnogo bržim

Bez obzira na to da li ste na poslovnom putu ili odmoru, spor Wi-Fi u hotelskoj sobi može upropastiti vaše planove. Dobra vest je da postoji više načina da ubrzate internet, a da pri tom ne zavisite isključivo od kvaliteta hotelske mreže. Neki trikovi se svode na podešavanje samog uređaja, dok drugi podrazumevaju dodatnu opremu ili planiranje unapred.

Jedan od prvih koraka je da pokušate sa promenom DNS servera. Podrazumevani DNS hotela može biti spor, pa prelazak na Google DNS ili Cloudflare često donosi brže učitavanje sajtova i stabilniju konekciju. Vredi pokušati i sa ponovnim pokretanjem uređaja, jer moderni ruteri često automatski biraju manje opterećen kanal, što može doneti bolje rezultate.

Ako sumnjate da hotel ograničava brzinu internet saobraćaja, rešenje može biti VPN servis. On uspostavlja bezbednu, šifrovanu vezu i može ukloniti eventualno nametnuto ograničenje.

Dodatne metode za stabilniju konekciju

Možete pokušati da zaboravite mreže koje više ne koristite ili potpuno resetujete mrežna podešavanja na uređaju. Na ovaj način uklanjate stara i nepotrebna podešavanja, što ponekad ubrzava rad Wi-Fi veze. Pre putovanja se preporučuje da ažurirate operativni sistem i drajvere na uređajima, jer zastareli softver može negativno uticati na brzinu konekcije.

Vredi obratiti pažnju i na fizičku lokaciju u hotelu. Sobe bliže glavnim pristupnim tačkama (ruteri) obično imaju jači signal. Izbegavajte prostorije sa debelim zidovima ili velikim metalnim površinama između vas i rutera. Takođe, pokušajte da izbegavate korišćenje Wi-Fi-ja u periodima najveće gužve.

Za one koji žele više kontrole nad konekcijom, prenosivi ruteri mogu biti odlično rešenje. Oni proširuju postojeću mrežu i kreiraju vašu privatnu, stabilniju konekciju. Još bolje rezultate daje žičana Ethernet veza, ukoliko je dostupna u sobi ili poslovnom centru hotela.

Ako sve drugo zakaže, možete koristiti mobilni hotspot sa svog telefona ili kombinovati mobilnu i hotelsku mrežu pomoću softvera za spajanje konekcija, čime dobijate bržu i stabilniju vezu.

Autor: Marija Radić